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13:21, 29 ноября 2024

Захар Зарипов вышел на свободу

Захар Зарипов. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=7Fv4XMLmE5E

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Онкобольной писатель Захар Зарипов, осужденный за обращение к главе Чечни, освобожден из изолятора.

Как писал "Кавказский узел", апелляционный военный суд заменил штрафом пятилетний срок Захару Зарипову, осужденному за обращение к Рамзану Кадырову. Суд приговорил Зарипова к выплате 650 тысяч рублей, но с учетом времени, проведенного в СИЗО, сократил штраф до 350 тысяч рублей. После операции в связи с онкологическим заболеванием у Зарипова парализована половина лица и ухудшилось зрение. 28 ноября Зарипов оставался в хабаровском изоляторе, несмотря на отмену наказания, связанного с лишением свободы. Администрация изолятора отказывалась выпустить его до получения текста приговора.

Сегодня группа поддержки Зарипова сообщила, что 28 ноября его отпустили домой. "Сейчас он находится со своей семьей", - сообщает телеграм-канал RusNews, насчитывающий 23 687 подписчиков.

Напомним, 1 апреля суд приговорил жителя Хабаровского края Захара Зарипова к пяти годам заключения из-за его публичного обращения к главе Чечни Рамзану Кадырову. Лингвистическая экспертиза усмотрела в посте Зарипова признаки "побуждения к вооруженному захвату власти с целью нарушения территориальной целостности РФ". В августе адвокат Зарипова сообщил, что у его подзащитного диагностировано онкологическое заболевание. В сентябре близкие осужденного заявили, что болезнь прогрессирует, но в следственном изоляторе не предоставляют эффективного лечения. 16 октября стало известно, что Зарипов госпитализирован с четвертой стадией рака. 21 октября его адвокат сообщил, что Зарипов после проведенной операции находится в плохом состоянии, но несмотря на это, его готовят к переводу в СИЗО. Ходатайства защиты о переводе Зарипова под домашний арест тогда остались без ответа.

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Автор: "Кавказский узел"

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