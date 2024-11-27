Администрация изолятора отказалась освободить Захара Зарипова

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Осужденный за обращение к главе Чечни онкобольной писатель Захар Зарипов остается в хабаровском изоляторе, несмотря на отмену наказания, связанного с лишением свободы. Администрация изолятора отказывается выпустить его до получения текста приговора.

Как писал "Кавказский узел", апелляционный военный суд заменил штрафом пятилетний срок Захару Зарипову, осужденному за обращение к Рамзану Кадырову. Суд приговорил Зарипова к выплате 650 тысяч рублей, но с учетом времени, проведенного в СИЗо, сократил штраф до 350 тысяч рублей. После операции в связи с онкологическим заболеванием у Зарипова парализована половина лица и ухудшилось зрение.

1 апреля суд приговорил жителя Хабаровского края Захара Зарипова к пяти годам заключения из-за его публичного обращения к главе Чечни Рамзану Кадырову. Лингвистическая экспертиза усмотрела в посте Зарипова признаки "побуждения к вооруженному захвату власти с целью нарушения территориальной целостности РФ". В августе адвокат Зарипова сообщил, что у его подзащитного диагностировано онкологическое заболевание. В сентябре близкие осужденного заявили, что болезнь прогрессирует, но в следственном изоляторе не предоставляют эффективного лечения. 16 октября стало известно, что Зарипов госпитализирован с четвертой стадией рака. 21 октября его адвокат сообщил, что Зарипов после проведенной операции находится в плохом состоянии, но несмотря на это, его готовят к переводу в СИЗО. Ходатайства защиты о переводе Зарипова под домашний арест остались без ответа.

Онкобольной писатель Захар Зарипов, которого должны были освободить из-под стражи после смягчения приговора в апелляции, все еще находится в СИЗО-1 Хабаровска, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Администрация изолятора не может выпустить Зарипова без приговора, который должен прийти из Москвы, но неизвестно сколько времени уйдет на это, сообщили правозащитники со ссылкой на группу поддержки Зарипова.

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