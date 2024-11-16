RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:53, 16 ноября 2024

Осквернение памятника Кадырову в Москве стало посланием главе Чечни

Надпись на памятнике Ахмату Кадырову. Часть надписи скрыта из-за оскорбительного характера. Стоп-кадр видео РБК. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6735fabb9a79471c8bf311d6

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уничижительная надпись на памятнике Ахмату Кадырову в Москве вызвана неприязнью к главе Чечни Рамзану Кадырову, предположили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", уничижительную надпись нанесли краской вандалы на памятник Ахмату Кадырову в Москве. Ее стерли работники коммунальных служб.

Правительство Москвы 17 августа 2004 года решило назвать одну из улиц в районе Южное Бутово именем погибшего президента Чечни Ахмата Кадырова. В самом начале этой улицы, у выхода из станции метро "Бунинская аллея", установили памятник Кадырову.

Директор исследовательского центра "Сова" (ранее - региональная общественная организация Информационно-аналитический центр "Сова", признана иностранным агентом и в 2023 году ликвидирована, - прим. "Кавказского узла) Александр Верховский и глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* оценили причины и последствия осквернения памятника Ахмату Кадырову.

Осквернение памятника Ахмату Кадырову могло быть вызвано неприязнью к главе Чечни, считает Александр Верховский.

"Глава Чечни Рамзан Кадыров очень непопулярен, скажем так, в среднем в российском населении, и особенно у людей даже с небольшим уклоном в русский национализм. Поскольку памятника Рамзану Кадырову нет, то отыгрываются на памятнике Ахмату Кадырову, про которого так или иначе забыли бы, не будь всего того, что происходит вокруг имени Рамзана Кадырова", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". 

Кадыров-младший играет в такого всероссийского защитника ислама и в сущности делает это достаточно эффективно и добивается, чтобы российский ислам в какой-то степени ассоциировался с ним. А это приводит к тому, что нелюбовь к нему ассоциируется с неприязнью к исламу, которая тоже достаточно широко распространена

Кроме этого, по его словам, причиной могла быть неприязнь к исламу, которая у некоторых групп ассоциируется с Кадыровым.

"Кадыров-младший играет в такого всероссийского защитника ислама и в сущности делает это достаточно эффективно и добивается, чтобы российский ислам в какой-то степени ассоциировался с ним. А это приводит к тому, что нелюбовь к нему ассоциируется с неприязнью к исламу, которая тоже достаточно широко распространена. Поэтому когда люди хотят по какой-то причине выразить свою неприязнь к исламу, то памятник Ахмату Кадырову становится объектом для таких акций. Еще тогда, когда его ставили в начале 2010-ых, был большой ажиотаж у русских националистов, которые говорили, что как это так, в Москве ставят памятник человеку, который участвовал в войне против русских. Страсти, конечно, поулеглись, но тем не менее эти эмоции в какой-то степени остались", - указал он.

Полиция Москвы начала проверку из-за изрисованного памятника Ахмату Кадырову, сообщило 13 ноября  РБК со ссылкой на источник в МВД по Москве. "По факту выявленной в сети интернет публикации о порче памятника проводится проверка", - привело агентство слова источника.

Если автора акции найдут, то ему грозит статья за вандализм. "Вандализм по мотивам ненависти – это ожидаемая квалификация этих действий. Дело может закончится вполне реальным сроком. Не говоря уже о том, что сторонники Кадырова его могут найти раньше, чем правоохранительные органы. В этом случае у него могут быть другие проблемы", - отметил Верховский.

Смысл заключается в желании выразить недовольство тем, что делается в Чечне сегодня Рамзаном Кадыровым. С подобным желанием я солидарна, но с выбранной формой выражения – нет. Это недостойный способ выражения подобных желаний. 

Светлана Ганнушкина* не исключает, что автора акции могут наказать по более строгой статье, обвинив его в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. "Этот акт является вандализмом с политическим подтекстом. Такие акции не приводят к тем результатам, которых хотят достичь их авторы. И даже наоборот, только вредит. Уже есть попытки связать эту акцию с Украиной и это подтверждение того, о чем я говорю. Это будет использовано совершенно противоположно той цели, которая была поставлена. Автора найдут и скорее всего обвинят в сотрудничестве со спецслужбами иностранного государства", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, смыслом акции было выражение отрицательного отношения к Кадырову, но форма выбрана неправильная. "Я не одобряю никакие акты вандализма памятников. Это не способ выражения своего мнения по отношению к разным личностям. Что касается именно этой акции, то я полагаю, что смысл заключается в желании выразить недовольство тем, что делается в Чечне сегодня Рамзаном Кадыровым. С подобным желанием я солидарна, но с выбранной формой выражения – нет. Это недостойный способ выражения подобных желаний. На самом деле это приводит только к противоположным результатам. Такие вещи обычно квалифицируются как хулиганство и вандализм, при этом причины акции никто и никому в итоге не объясняет. Говорите все, что думаете о его политике, о том, кого он оставил нам преемником и наследником, но имейте смелость произносить это вслух. Пачкать памятники ни к чему хорошему не приведет", - отметила она.

11 октября 2023 года стало известно, что к памятнику Ахмату Кадырову подбросили свиную голову и бекон. После инцидента был задержан житель Москвы Дмитрий Кудряшов. Его отец сообщил, что Дмитрий с подругой возложили свиную голову к памятнику Кадырову, но акция не носила религиозный характер, а "была, скорее, политической". Свинья – запретное в исламе животное, и инцидент можно расценить как антимусульманскую акцию, но подбрасывание частей мертвого животного само по себе оскорбительно, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Отец Дмитрия Кудряшова, подозреваемого в вандализме из-за возложенной свиной головы к памятнику Ахмату Кадырову в октябре 2023 года, рассказал, что дело против его сына все еще продолжается. 

"Следователь мне сказал, что некоторые эпизоды могут снять. Просто у него там много эпизодов, например три экстремистских – вовлечение несовершеннолетних в экстремистскую деятельность, создание экстремистской организации и прочее. В совокупности там довольно строгое наказание. Надеемся, что этого не будет, хотя в последнее время видим, какие бывают сроки за незначительные нарушения закона", - сказал Александр корреспонденту "Кавказского узла".

Интересы Дмитрия представляет государственный защитник. "У него нет адвоката, его защищает государственный защитник, который особо не работает. Я, например, не знаю, когда в последний раз был суд, когда будет в следующий раз. Он не сообщает мне. Насколько я знаю, приговора еще не было. Заседания продолжаются. Сына в последний раз видел в мае этого года. А сейчас он в московском СИЗО", - рассказал Александр. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Никиту Журавеля доставляют в суд. Скриншот фото "Волгоград 24" от 15.11.24, https://t.me/volgograd_24/23770
15 ноября 2024, 16:37
Дело Журавеля продемонстрировало вольную трактовку законов
Никита Журавель. Фото: "Чечня Сегодня" https://chechnyatoday.com/news/370691
15 ноября 2024, 13:58
Закрытый режим суда лишил родителей Журавеля возможности увидеть сына
На месте стрельбы у офиса Wildberries. Скриншот видео Meduza https://www.youtube.com/watch?v=KnPJHM7gbUw
15 ноября 2024, 12:06
Продлен арест участникам конфликта у Wildberries
Майнинг криптовалют. Фото: ВГТРК "Югория" https://www.ugoria.tv/news/2024/08/09/88884
15 ноября 2024, 11:08
Кабмин предложил запретить майнинг в республиках СКФО
Девушка в зале суда. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
15 ноября 2024, 00:33
Уроженка Чечни дважды оштрафована за дискредитацию армии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
14:03, 23 октября 2024
BERG...man Tbilisi
31
Прогноз Алаудинова по СВО на ноябрь: увидим очень серьезный результат
Фото
09:14, 17 октября 2024
BERG...man Tbilisi
40
Кремль отреагировал на угрозы кровной мести, посоветовав обратиться в полицию
Все блоги
Справочник
Протестующие у здания парламента Абхазии. Скриншот фото из Telegram-канала "Аиашара" https://t.me/aiashara/7609 Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Блогеры
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
15:41, 2 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
36
Кадыров быстро отменил приказ не брать в плен солдат ВСУ
Фото
09:42, 30 октября 2024
BERG...man Tbilisi
36
Кадырова и всех лидеров, можно и нужно, критиковать. А судьи кто?
Фото
13:07, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
29
Ответ муфтиям и "BLM" о запрете хиджабов в школах Владимирской области. И при чем здесь СВО?
Фото
14:03, 23 октября 2024
BERG...man Tbilisi
31
Прогноз Алаудинова по СВО на ноябрь: увидим очень серьезный результат
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Совещание Координационного совета в зале заседаний администрации президента Абхазии. 16 ноября 2024 года. Фото: RESPUBLICA https://t.me/respublicaabh/9868
16 ноября 2024, 13:10
Абхазская оппозиция объявила о контроле над госструктурами

Протестующие у здания парламента Абхазии. Скриншот фото из Telegram-канала "Аиашара" от 15.11.24, https://t.me/aiashara/7636
15 ноября 2024, 17:59
Политологи поспорили об ответственности за обострение ситуации в Сухуме

На избирательном участке. Тбилиси, 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
14 ноября 2024, 18:39
Суд в Тбилиси отказался удовлетворить иски оппозиции о выборах

Памятник Ахмату Кадырову в Москве. Скриншот видео от 14 ноября 2024 года. Телеграм-канал Baza https://t.me/bazabazon/32879
14 ноября 2024, 17:03
Вандалы написали оскорбление на памятнике Кадырову в Москве

Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Показать больше