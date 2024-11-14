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21:05, 14 ноября 2024

Грузинские наблюдатели указали на множественные нарушения на зарубежных участках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Наблюдатели обвинили Центризбирком Грузии в том, что он создал неоправданные барьеры для проживающих за рубежом граждан на всех этапах голосования и ограничил право участвовать в парламентских выборах тысяч людей.

Как писал "Кавказский узел", число проживающих за рубежом граждан Грузии, которые включены в списки избирателей, составляет 95 834 человека. 26 сентября ЦИК постановил открыть за рубежом 60 избирательных участков в 42 странах, а 11 октября – открыть еще семь дополнительных участков в Европе и США. Недостаточное число сотрудников на избирательных участках в Европе и США привело к появлению многочасовых очередей из желающих проголосовать на выборах в парламент Грузии, а некоторые избиратели не смогли проголосовать, так как не были включены в списки, заявили наблюдатели.

Миссия наблюдателей "Мой голос", проводившая мониторинг парламентских выборов, зафиксировала ряд нарушений на зарубежных избирательных участках. Мониторинг проводили 158 человек на 48 участках, говорится в сообщении миссии, направленном корреспонденту «Кавказского узла» 14 ноября.

"С точки зрения реализации избирательного права для эмигрантов, избирательная администрация создала непреодолимые и неоправданные барьеры для избирателей на всех этапах избирательного процесса и в день выборов – при составлении списков, создании избирательных участков, что ограничило тысяч граждан Грузии в праве участвовать в выборах", - говорится в сообщении миссии.

В частности, было создано недостаточное количество избирательных участков по сравнению с количеством эмигрантов, это нарушило конституционный принцип всеобщих выборов, так как участки были созданы в одном – двух городах по стране и избиратели не могли поехать на большое расстояние.

 Кроме того, сам процесс голосования проходил с нарушениями в ряде стран Евросоюза и США. Не учли количество избирателей и их активность и на избирательных участках – участки открыли на несоответствующей площади, не была создана соответствующая инфраструктура, человеческие ресурсы, что значительно ограничивало в процессе голосования и ставило под угрозу участие в выборах и тайну голосования. "На этих участках выборы были проведены фактически усилиями избирателей и наблюдателей", - говорится в сообщении.

Наблюдатели зафиксировали, что примерно на 1,5 тысячи избирателей приходилась одна избирательная кабина и для участия в голосовании их регистрировал один человек. В то время, как на выборах, проводящихся на территории Грузии, на 300 избирателей приходился один регистратор и на 500 избирателей – одна избирательная кабина.

Сами избирательные кабины были некачественными и неустойчивыми, в результате голосования часть кабин была повреждена и создавала риск нарушения тайны голосования. На участках царил хаос и обстановка, создававшая риск здоровью избирателей, наблюдателей и членов избирательных комиссий. Избиратели выстраивались в длинные очереди и были случаи, когда они не были внесены в избирательные списки или были внесены в списки избирателей в других странах или не успели проголосовать до закрытия участков.

"В ряде случаев избиратели значились в списках, прикрепленных на стене избирательных участков, но не были внесены в настольные списки регистраторов. Члены участковых комиссий не прошли соответствующие тренинги и не могли должным образом провести процедуру голосования", - говорится в сообщении.

 В заявлении наблюдателей указано, что наиболее сложные ситуации были на избирательных участках Нью-Йорка, Мадрида, Рима, Парижа, Барселоны, Франкфурта, Берлина, Праги, Милана, Афин и Лондона. Например, в Милане 50 избирателей не внесли в настольный список избирателей у регистраторов, несмотря на их включение в единый список избирателей и консульский учет, из-за чего они не смогли проголосовать. Аналогичные случаи были зафиксированы в: Берлине, Лондоне, Риме, Мадриде, Стамбуле, Штутгарте и Вене.

Кроме того, на избирательных участках находились неуполномоченные лица – не имеющие статуса консулов. Подобное зафиксировали в: Таллинне, Барселоне, Франкфурте, Риге, Хельсинки, Штутгарте, Праге, Брюсселе.

Заместитель председателя участковой комиссии во Франкфурте Зураб Каландадзе нанес «тяжелое словесное оскорбление» избирателям и наблюдателям, говорится в сообщении.

Наблюдатели, проводившие мониторинг парламентских выборов, 17 ноября проведут акцию протеста с требованием проведения повторных выборов, так как во время голосования была нарушена его тайна, сообщает корреспондент «Кавказского узла».

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

28 октября жители Грузии, не согласные с результатами выборов, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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