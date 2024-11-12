Тенгиз Агрба освобожден из-под стражи в Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики освободили бывшего депутата парламента Абхазии Тенгиза Агрбу. Суд постановил арестовать его на 15 суток за отказ от освидетельствования на употребление наркотиков, но затем заменил арест штрафом.

Как писал "Кавказский узел", бывший депутат парламента Абхазии Тенгиз Агрба 8 ноября был задержан в Сухуме, активисты связали его преследование с подготовкой ратификации соглашения об инвестициях с Россией.

Материалы о протестах в Абхазии "Кавказский узел" публикует на странице "Кризис в Абхазии".

Тенгиз Агрба вышел на свободу, сообщил сегодня Telegram-канал "Республика".

Агрба был приглашен в МВД для беседы в связи с критическими публикациями в отношении Аслана Бжании. Однако после беседы сотрудники МВД потребовали, чтобы Агрба прошел освидетельствование на предмет употребления наркотиков. Он отказался сдавать мочу, предложив провести исследование по слюне или крови, но суд арестовал его на 15 суток за отказ от освидетельствования, сообщала 9 ноября "Нужная газета".

11 ноября Сухумским городским судом принято постановление о замене ареста Тенгиза Агрба на штраф в размере 12 тысяч рублей, тем не менее его продолжали удерживать под стражей, сообщила в тот же день "Аиашара".

Как писал "Кавказский узел", силовики в Сухуме 11 ноября задержали пять человек, участвовавших в собрании общественности Гудаутского района. После требований отпустить задержанных, в том числе и задержанного ранее Тенгиза Агрбу, произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Протестующие перекрыли Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский мосты на въездах в Сухум. Административные здания оцеплены военными. Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что жители села Адзюбжа разблокировали дорогу после переговоров с представителями властей. Утром 12 ноября представители властей пообещали отпустить задержанных, после чего мост был временно открыт для движения. Однако спустя два часа протестующие его вновь перекрыли, обвинив власти во лжи. Представитель ГАИ сообщил, что движение по Кодорскому мосту восстановлено.

Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба заявил, что активисты были задержаны за "противоправные действия в отношении депутата парламента, сопровождавшиеся нецензурной бранью". Также он отметил, что родственники задержанных и оппозиционеры пытались проникнуть в здание Службы госбезопасности, чтобы освободить их. Позднее было опубликовано видео конфликта.

Протесты, которые возглавила оппозиция Абхазии, спровоцировало жесткое задержание пятерых активистов, но в целом они вызваны накопившимся недовольством действиями властей. При этом протесты выгодны оппозиции с учетом грядущих выборов президента.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России