РЖД добилась отсрочки строительства тоннеля для жителей волгоградского поселка

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Суд в Волгограде удовлетворил просьбу ОАО "Российские железные дороги" отсрочить до мая 2027 года строительство тоннеля через участок железной дороги, разделяющий две части волгоградского поселка Горьковский.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2022 года стало известно, что жители поселка Горьковский подали иск в суд к ОАО "Российские железные дороги" с требованием возвести мост или тоннель для пешеходов через реконструируемый участок железной дороги, соединяющий две части поселка. 24 декабря 2023 года Четвертый кассационный суд оставил в силе решение нижестоящих судов, которые обязали ОАО "Российские железные дороги" построить мост или тоннель через участок железной дороги.

Советский суд Волгограда предоставил ОАО "Российские железные дороги" отсрочку до 31 мая 2027 в строительстве перехода через участок железной дороги для жителей Горьковский, пишет 9 ноября "Высота 102".

Издание обратилось к руководству Приволжской железной дороги, где пояснили, что отсрочка связана со "значительными временными и финансовыми затратами", которые требуются для строительства таких объектов.

Решение суда возмутило жителей Горьковского, которые больше двух лет добиваются строительства перехода. Чтобы попасть на работу, в магазин или поликлинику, им приходится ехать по объездной дороге, делая крюк в 20 километров.

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