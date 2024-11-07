Суд в Грузии оставил в силе охранный орден жертве домашнего насилия из России

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Апелляционный суд в Тбилиси признал законным запрет выходцу из Чечни приближаться к своей бывшей гражданской жене Ангелине Самусенко, которая уехала в Грузию из-за домашнего насилия.

Апелляционный суд в Тбилиси оставил в силе полицейский охранный ордер от ее бывшего гражданского мужа, сообщил правозащитный проект "Кавказ без матери" на своей странице в Instagram*.

Как сообщали ранее активисты, Самусенко неоднократно подвергалась избиениям со ст ороны гражданского мужа, первый раз он ударил ее, когда Ангелина была беременна. Он запретил гражданской жене работать, Ангелина под давлением согласилась уйти с работы, но в итоге осталась в зависимости от мужа и без денег. Угрозы и побои стали регулярными, при этом муж отнял документы Ангелины. Ей удалось сбежать из Подмосковья в Калининград, но в итоге муж наше ее. "Неоднократно Ангелина подавала заявления в полицию, снимала побои, но из полиции приходили отписки, что это “бытовые конфликты”, и вмешиваться в них органы не хотели", - рассказали активисты.

При этом бывший гражданский муж не вписан в документы ребенка, Ангелина числилась матерью-одиночкой, но подал в суд на установление отцовства с угрозами отобрать девочку. Она обратилась к сотрудникам проекта, которые помогли ей уехать в Грузию. Однако бывший сожители и здесь продолжил преследования и угрозы, в том числе забрать ребенка, в связи с этим был выдан охранный ордер

Они также сообщили, что проводили сбор средств на адвоката для Ангелины. "Всего было собрано примерно 450 евро. Из них 1000 лари (333 евро) были потрачены на услуги грузинского адвоката, оставшиеся деньги будут потрачены на российского адвоката", - указано в сообщении.

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