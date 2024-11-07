Армянские журналисты потребовали восстановить парламентскую аккредитацию коллеги

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Журналист портала Mediahub.am Ваге Макарян лишен аккредитации после инцидента со спикером парламента Аленом Симоняном. Журналистские организации потребовали восстановить аккредитацию Макаряна и созвать комиссию по этике для расследования инцидента.

Восемь журналистских и общественных организаций Армении обвинили правящую силу в предвзятости по отношению к журналистам, у которых возникают конфликты с представителями власти. Они осудили власти за отзыв парламентской аккредитации журналиста издания Mediahub.am Ваге Макаряна после конфликта со спикером парламента Аленом Симоняном, передает корреспондент «Кавказского узла».

«После инцидентов к ответственности привлекают журналистов, лишая их аккредитации. А для парламентариев непристойное поведение, агрессия и грубейшее нарушение депутатской этики остаются без последствий», - говорится в их заявлении.

В 2021 году аппарат парламента Армении аннулировал аккредитацию фотокорреспондента онлайн-издания Panorama.am Лилиан Галстян, но впоследствии признал неправомерность своих действий. Ограничение свободы прессы в течение последних лет стало тенденцией - власти страны прибегали к нему сначала под предлогом пандемии, а затем в связи с военным положением, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" медиаэксперты и правозащитники.

Авторы заявления потребовали от правящего большинства восстановить аккредитацию Ваге Макаряна в парламенте и сформировать комиссию по этике для изучения инцидента. «Нужна публичная оценка действиям спикера парламента», - сказано в заявлении.

Заявление подписали Комитет защиты свободы слова, Ереванский пресс-клуб, Центр медиа-инициатив, Институт всесторонней информации – Армения, Клуб общественной журналистики, Горисский пресс-клуб, а также общественные организации «Журналисты во имя будущего» и «Журналисты во имя прав человека».

Днем ранее, 5 ноября, инцидент в парламенте осудил также Союз журналистов Армении, потребовав восстановить аккредитацию журналиста. «У спикера парламента богатый опыт конфликтов с журналистами, однако он никогда не привлекался к ответственности со стороны правящей силы. Он не понес наказания, когда плюнул в гражданина. Он не понес ответственности в сентябре 2022 года, когда приказал Службе охраны вывести из парламента журналисток Ани Геворкян и Сюзи Бадоян», - сказано в заявлении Союза журналистов.

В апреле 2023 года армянские правозащитные организации требовали привлечь к ответственности спикера парламента Алена Симоняна после его конфликта с активистом активистом АРФ "Дашнакцутюн" Кареном Мкртчяном в центре Еревана. Мкртчян назвал Алена Симоняна предателем. Симонян потребовал от своей охраны схватить Мкртчяна, унизил его, выражаясь нецензурно и плюнув в лицо. О плевке в лицо известно со слов Мкртчяна, однако Симонян в беседе с журналистами, "по сути, не стал отрицать произошедшее", хотя и не ответил на вопрос прямо.

Авторы заявления осуждают поведение спикера парламента и призывают партию власти провести расследование. Они считают, что правоохранительные органы, аккредитованные дипломаты и международные журналистские организации должны дать оценку инциденту с участием Макаряна и спикера парламента.

«Требуем также опубликовать видеозапись инцидента без монтажа. Пока не будет опубликована видеозапись, нет оснований не доверять подробностям инцидента, которые предоставил Ваге Макарян. В то же время призываем журналистов, аккредитованных в парламенте и иных госучреждениях, строго соблюдать нормы журналистской этики, не поддаваться провокациям», - отмечено в заявлении.

Сам Ваге Макарян рассказал, что встретил Алена Симоняна в коридоре парламента и попросил об интервью. «Я сказал, что, если он согласен, мне надо позвать моего оператора, так как не хочу снимать на телефон. Он с иронией выразился в адрес моего издания, что их журналист не обеспечен техникой. Я ответил, что и оператор, и необходимая техника есть, просто оператор в столовой. Услышав про столовую, спикер предложил пройтись, посмотреть, что там происходит. По пути спросил, почему я работаю на Mediahub.am, а не открою собственное издание. На что я ответил, что у меня нет того таланта, чтобы как главред Айкакан Жаманак (газета принадлежит семье Никола Пашиняна – прим. «Кавказского узла») привлекать финансирование из разных источников на его содержание. Симонян агрессивно отреагировал, якобы это мы пишем на заказ, зарабатывая деньги. Я парировал, что научились у главреда Айкакан Жаманак. Казалось, что на этом должно завершиться, но Симонян вскипел и начал толкать меня к стене, мол, как я смею такое говорить в адрес премьера. Я сказать, что агрессия не к месту, так как никто не задевал их премьера. Но он стал более агрессивным, стал оскорблять. Я отвечал тем же. В итоге он сказал «пошел …», и получил такой же ответ. Если спикер позволяет себе в разговоре с журналистом уличные слова, стало быть он понимает этот язык и ему надо отвечать на этом языке», - рассказал он в авторской статье, опубликованной на Mediahub.am.

По словам журналиста, Симоняну не понравилось, что на оскорбление с его стороны ответили аналогичным образом.

«Он резко подошел, и мне показалось, что он сейчас или ударит, или плюнет, такой опыт у него есть. Пока я обдумывал защиту, охрана схватила меня за руки. На мое удивление охрана, оценив ситуацию, ничего больше не предприняла. Когда меня отпустили, я направился в столовую, но Симонян стал мне в след отпускать непристойные выражения. Я ему ответил и мы разошлись», - пишет Макарян.

На следующий день пресса сообщила об инциденте, в том числе о том, что Симонян выкрикивал нецензурные выражения в коридоре парламента, отметил журналист. «В коридорах парламента есть камеры видеонаблюдения. Если аппарат парламента или Служба охраны предоставит видеозаписи без монтажа, то мои слова подтвердятся», - уверен он.

Макарян также рассказал, что после инцидента ему на некоторое время запретили вход в парламент по указанию спикера. «Пресс-секретарь Симоняна сказал, что была техническая проблема, которая скоро будет разрешена. Так и случилось, запрет был снят, я получил возможность работать, однако уже 4 ноября мне сообщили, что меня лишили аккредитации из-за нарушений каких-то правил, как они сформулировали «оскорблений в адрес премьера». Извещение об отзыве аккредитации направили и в редакцию. В письме, конечно, была представлена однобокая интерпретация инцидента. Не было разумного обоснования лишения аккредитации», - подчеркнул журналист, добавив, что будет оспаривать отзыв аккредитации в судебном порядке.

"Кавказский узел" писал также, что 4 ноября армянские журналистские организации выступили с критикой законопроекта "Об общественной информации". Формулировки документа дали повод для разночтений, позволяющих ущемлять права жителей Армении на свободу информации и защиту личных данных, указали они.

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