Правозащитники призвали Евросоюз добиться освобождения политзаключенных в Баку

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Семнадцать международных правозащитных организаций призвали лидеров стран Евросоюза, которые приедут на климатическую конференцию в Баку, добиться освобождения политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", правозащитная организация Amnesty International в преддверии климатической конференции ООН в Баку обратила внимание на нарушения прав человека в Азербайджане и призвала участников форума не игнорировать эту проблему.

В декабре 2023 года руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата одобрил проведение саммита COP29 в Азербайджане. Климатическая конференция пройдет с 11 по 22 ноября в Баку и станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам властей Азербайджана, в дни форума Баку посетят 70-80 тысяч иностранных гостей.

Лидеры Европейского союза, которые примут участие в 29-й ежегодной конференции ООН по изменению климата в Баку с 11 по 22 ноября, должны напрямую обсудить с властями Азербайджана дела заключенных в тюрьмы по политически мотивированным причинам, и стремиться добиться их освобождения, заявили сегодня 17 международных правозащитных организаций.

Нападки властей Азербайджана на критиков правительства серьезно обострились за последние два года, говорится в сообщении по этому поводу, опубликованном на сайте организации Human Rights Watch (HRW).

ЕС должен использовать международное внимание к COP29, чтобы выступить публично и добиться конкретных улучшений для гражданского общества, независимых СМИ и правозащитников в стране, считают подписанты заявления.

Они призывают лидеров ЕС, которые будут участвовать в COP29, срочно обратить внимание и напрямую поднять вопрос с правительством Азербайджана об ухудшении ситуации с правами человека в стране.

“В Азербайджане зафиксированы нарушения прав человека, которые серьезно усугубились за последние два года, когда правительство нацелилось на остатки независимых СМИ и гражданского общества, включая правозащитников. Среди методов, которые использует правительство, — политически мотивированные аресты и преследования по фиктивным уголовным обвинениям, а также произвольное применение крайне ограничительных законов, регулирующих неправительственные организации (НПО). Эта оскорбительная система регулирования фактически лишает независимых активистов, СМИ и правозащитников законных способов выполнять свою работу, тем самым выталкивая их на обочину закона и повышая их уязвимость к ответному уголовному преследованию”, - далее подчеркивается в заявлении 17 международных правозащитных организаций.

По их мнению, "ЕС должен обеспечить, чтобы экономические и политические связи с Азербайджаном, включая энергетическое сотрудничество, содержали конкретные обязательства в области прав человека в соответствии с обязательствами страны как члена инициативы ЕС "Восточное партнерство"".

"Азербайджан в значительной степени зависит от ископаемого топлива для своего государственного бюджета, и Меморандум о взаимопонимании (МоВ) ЕС-Азербайджан 2022 года по энергетическому партнерству является важным инструментом политического влияния. ЕС должен использовать свой политический и дипломатический вес, чтобы гарантировать, что это партнерство соответствовало договорным обязательствам ЕС по защите и продвижению прав человека в своей внешней политике", - сказано в продолжение заявления.

С ноября 2023 года власти Азербайджана арестовали не менее 10 независимых журналистов и работников СМИ и заключили их под стражу по различным надуманным уголовным обвинениям - журналисты Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова, Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Мушфиг Джаббаров, Алескер Мамедли и Имран Алиев. Среди других представителей гражданского общества, критиков правительства, правозащитников и профсоюзных активистов, попавших за решетку за последние два года, — Бахтияр Гаджиев, Акиф Гурбанов, Руслан Иззетли, Афияддин Мамедов, Мохйаддин Оруджев, Эльвин Мустафаев, Айхан Исрафилов, Фазиль Гасымов и Фамиль Халилов.

"Совсем недавно, в июле и августе, власти Азербайджана арестовали исследователей и активистов движения за мир Игбала Абилова и Бахруза Самедова , обвинив их в государственной измене по надуманным основаниям. Они остаются в предварительном заключении, и им грозят длительные сроки тюремного заключения", - подчеркивается в заявлении 17 международных правозащитных организаций.

О волне преследования журналистов, начавшейся в Азербайджане в ноябре 2023 года, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Помимо серии арестов критиков правительства, власти ввели запреты на поездки, в том числе в отношении известного азербайджанского исследователя Джавидана Агаева (Джавид Ага), которому не разрешили вылететь в Литву и запретили выезд после допроса в качестве свидетеля по другому фиктивному уголовному делу.

"ЕС сделал несколько заявлений по поводу репрессий, ссылаясь на "тревожный рост арестов независимых журналистов, правозащитников и политических активистов по политически мотивированным обвинениям", а Европейский парламент принял несколько резолюций. У Азербайджана один из худших показателей среди государств-членов Совета Европы по выполнению решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который в многочисленных случаях установил, что правительство Азербайджана нарушило право на свободу объединений. Он также обнаружил многочисленные случаи, когда Азербайджан преследовал "скрытые мотивы", заключая в тюрьму критиков правительства в отместку за их активность", - указывают авторы заявления.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. В июне правозащитники сообщили о 303 именах, внесенных в список, в сентябре – о 319. Наибольший прирост заключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

В июле Комитет Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (КПП) принял «исключительное решение» сделать публичное заявление, осуждающее «постоянное отсутствие сотрудничества» со стороны Азербайджана и выражающее крайнюю обеспокоенность "продолжающимся применением физического жестокого обращения/пыток со стороны полиции и повсеместной практикой угроз, подбрасывания доказательств, принудительных признаний и вымогательства". Тем не менее, правительство Азербайджана не столкнулось с серьезными последствиями своих действий. Скорость продолжающихся репрессий в преддверии COP29 свидетельствует об отсутствии желания улучшить давнюю и хорошо документированную историю подавления критических голосов правительством.

Авторы документы призвали лидеров ЕС, которые будут участвовать в COP29 , поднять напрямую перед властями Азербайджана дела тех, кто был заключены в тюрьму по явно политически мотивированным причинам, и добиться их освобождения. При этом приоритет должен быть отдан, в частности, делам тех, кто нуждается в срочной медицинской помощи, таким как Губад Ибадоглу, Анар Мамедли, Алескер Мамедли, Хафиз Бабалы, Фазиль Гасымов и Фамиль Халилов, а также Ульви Гасанли, который получил угрозы после того, как опубликовал обвинения в пытках и жестоком обращении в следственном изоляторе, где он содержится.

Также правозащитники призвали представителей Евросоюза просить встречи с политзаключенными и их семьями, публично выразить поддержку независимым СМИ и гражданскому обществу, включая правозащитников; призвать власти безоговорочно освободить всех несправедливо заключенных; и отменить репрессивные законы об НПО.

Кроме этого авторы заявления отметили важность встречи лидеров ЕС с журналистами и представителями независимого гражданского общества, включая правозащитников, чтобы продемонстрировать им поддержку и необходимость подчеркивать в ходе взаимодействия с правительством Азербайджана, что активное участие гражданского общества имеет решающее значение для эффективных мер по борьбе с изменением климата до, во время и после COP29.

Заявление помимо HRW, подписали Amnesty International, Комитет по защите журналистов, Европейский центр свободы прессы и СМИ, Европейская федерация журналистов, Нидерландский Хельсинкский комитет, Норвежский Хельсинкский комитет, Международный ПЕН-клуб, Форум гражданского общества Восточного партнерства, Всемирная организация против пыток и др.

Получить комментарии в представительстве ЕС в Азербайджане о визите глав государств и правительств стран ЕС не удалось. Однако, по данным агентства Report, в работе COP29 примут участие президенты Польши, Болгарии, Финляндии, главы правительств Испании, Бельгии, Великобритании, Греции, Хорватии, Мальты, Италии, Венгрии, Албании, Нидерландов, Дании, канцлер Германии, и глава Европейского совета Шарль Мишель.

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