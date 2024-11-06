Власти Краснодара объявили о подорожании проезда в общественном транспорте на 25%

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Стоимость проезда в муниципальных трамваях, троллейбусах и автобусах в Краснодаре решено повысить с 40 до 50 рублей.

Как писал "Кавказский узел", в 2019 году стоимость поездки в трамваях, троллейбусах и автобусах Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления (КТТУ) выросла с 26 до 28 рублей, а в 2021 году – до 30 рублей. Власти объяснили это сокращением пассажиропотока и повышением себестоимости перевозок.

Директор муниципального предприятия КТТУ Александр Грачев объявил 5 ноября о планах увеличить с 40 до 50 рублей стоимость проезда в муниципальных трамваях, троллейбусах и автобусах. Он объяснил это инфляцией, ростом цен на запчасти, ГСМ и коммунальные услуги, сообщает 93.ru.

Точную дату повышения стоимости власти не называют. При этом повышение стоимости проезда сразу на 10 рублей не было в Краснодаре с начала 2000-х годов. Обычно стоимость повышали на 3-5 рублей в год, пишет издание.

Предприятие предоставило в мэрию расчёты для установления экономически обоснованного тарифа на свои услуги в размере 50 рублей, сообщил 5 ноября начальник городского управления цен и тарифов Евгений Романков.

"По результатам рассмотрения этих материалов установлено, что произведенный КТТУ расчет является экономически обоснованным и документально подтвержденным. В связи с этим управлением цен и тарифов подготовлено заключение для принятия решения об установлении тарифа в размере 50 рублей", - приводятся его слова в публикации, размещенной на сайте администрации Краснодара.

У МУП «КТТУ» в Краснодаре 674 единицы транспорта: 308 трамваев, 206 троллейбусов и 160 автобусов. Они перевозят пассажиров по 16 трамвайным, 12 троллейбусным и 11 автобусным маршрутам. Ежедневно на улицы города выходят 246 трамваев, 152 троллейбуса и 126 автобусов, отмечается в публикации.

Коммерческие перевозчики решили повысить в ноябре стоимость проезда на 12 маршрутах. На них проезд по городу подорожает с 45 до 55 рублей, а на пригородных маршрутах стоимость поездки будет рассчитываться по установленным тарифным участкам, сообщило 31 октября РБК.

В частности, с 5 ноября стоимость проезда увеличится на маршрутах № 56, 105А, 154А и 177А. С 6 ноября цена проезда возрастет на маршрутах № 6, 22, 51 и 58, с 8 ноября - на автобусных маршрутах № 21, 151А и 187А, а с 9 ноября - на маршруте № 29.

Всего в Краснодаре коммерческие перевозчики обслуживают 81 автобусный маршрут, пишет издание.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.