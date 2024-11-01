Активисты в Ереване призвали ввести санкции против Азербайджана

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Власти Армении и страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны перейти от заявлений к конкретным шагам, ввести санкции против Азербайджана и добиться освобождения армянских пленных в Баку, считают участники протестной акции.

Как писал "Кавказский узел", жители Армении на акции протеста около офиса ООН потребовали добиться освобождения армян, находящихся в плену в Азербайджане.

По официальным данным, в Азербайджане 23 армянских пленных, в числе которых восемь представителей военно-политического руководства Нагорного Карабаха, заявил 28 октября глава Службы нацбезопасности Армении Армен Абазян. Он отметил, что власти Армении и Азербайджана планируют встречу по вопросу пленных и без вести пропавших.

Участники акции протеста от офиса ООН в Ереване шествием направились к зданиям МИД Армении, а затем к посольствам России, Франции и США.

У здания МИД Армении они раскритиковали "бездействие армянского внешнеполитического ведомства в вопросе освобождения армянских пленных и заложников в Азербайджане.

Любой чиновник Армении, который планирует принять участие в COP29, должен понимать, что он будет находиться в городе, где пленены люди из-за их этнической принадлежности, из-за того, что они армяне

Депутат от оппозиционной фракции "Армения" Анна Григорян отметила, что Армения, как страна, не защищает права своих граждан. "Уже четыре года, как десятки граждан Армении находятся в азербайджанском плену, а Армения ничего не предпринимает. Ряд правозащитных организаций сделали заявление о пытках в отношении пленных армян в азербайджанских тюрьмах, а власти Армении молчат об этом", - заявила Григорян.

Депутат добавила, что, принимая у себя климатическую конференцию COP29, Азербайджан пытается очистить свои руки и "скорректировать свой рейтинг". "Любой чиновник Армении, который планирует принять участие в COP29, должен понимать, что он будет находиться в городе, где пленены люди из-за их этнической принадлежности, из-за того, что они армяне, и они должны потребовать, чтобы этих людей освободили", - отметила Григорян.

Она добавила, что нельзя надеяться только на вмешательство международного сообщества. Если армянские власти решат поехать в Баку, они должны четко поставить перед ними условие - освободить всех без исключения армянских пленных и заложников в лице военно-политического руководства Нагорного Карабаха.

Руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре 2023 года одобрил проведение саммита COP29 в Азербайджане. Бакинская конференция пройдет с 11 по 22 ноября и станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам властей Азербайджана, в дни проведения СОР29 Баку посетят 70-80 тысяч иностранных гостей.

Депутат от фракции "Армения" Гарник Даниелян считает, что Армения должна была поставить условие перед Баку - освобождение всех пленных - прежде чем дать согласие на проведение в Азербайджане COP29. "Но и сейчас, Армения должна поставить это же условие перед Баку, прежде чем принять приглашение на участие в конференции", - заявил Даниелян.

Кроме этого, по его словам, Армения должна сделать все, чтобы вернуть вопрос прав граждан Нагорного Карабаха на стол переговоров.<

У посольства России участники акции отметили, что находятся здесь не только потому что Армения и Россия союзники или Россия принимала непосредственное участие в событиях, произошедших в последние годы, а потому что Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. "Россия наряду с другими сопредседателями МГ ОБСЕ обязана была сдерживать агрессивную политику Азербайджана", - заявил депутат от фракции "Армения" Арцвик Минасян.

Он добавил, что Россия, также как и другие страны и международные организации, которые примут участие в COP29, должна оказать давление на Азербайджан в вопросе освобождения всех армянских пленных, "которые незаконно удерживаются в бакинских тюрьмах и подвергаются пыткам".

Политическое участие Франции ощущалось на протяжении всего времени в вопросе урегулирования карабахского конфликта, заявила перед посольством Франции депутат от фракции "Айастан" Лилит Галстян.

По ее словам, Франция на всех международных площадках свой голос поднимала в вопросе прав армян Нагорного Карабаха, в том числе права на самоопределение, в вопросе защиты историко-культурного и духовного наследия армян в Нагорном Карабахе. "Сегодня наше требование к Франции и другим странам МГ ОБСЕ, имеющим мандат на решение карабахской проблемы - добиться освобождения всех пленных в Азербайджане, приостановить продолжающийся в Нагорном Карабахе культурный геноцид со стороны Азербайджана, а также добиться реализации прав армян Нагорного Карабаха, а также приостановить так называемый мирный процесс, который, на самом деле, ложный и достигается путем вымогательства со стороны Баку под угрозой войны", - заявила Галстян.

Она добавила, что от просто заявлений нужно переходить к реальным действиям и добиться справедливого решения вопроса Нагорного Карабаха, возвращения армян в свои дома под международной гарантией, на свою родину, где жили их предки тысячелетиями. Для этого международное сообщество должно применить санкции против Азербайджана и привлечь Баку к ответственности, отметила Галстян.

Год назад мы выражали тревогу за Нагорный Карабах перед посольством США в Ереване, предупредили об угрозах, которые, к несчастью, сбылись, заявил перед посольством Соединенных Штатов депутат от фракции "Армения" Тадевос Аветисян.

"К сожалению, вы не прислушались к нашим призывам, вы молча наблюдали за происходящим, что привело к геноциду, этническим чисткам армян. И это не наши оценки, а международного сообщества. И сегодня мы здесь, потому что вы - держава, вы сопредседатель МГ ОБСЕ, которая существует, ибо вы ее не отменяли", - заявил Аветисян.

Он отметил, что, побывав в этом году в Конгрессе, он убедился в том, что США заинтересованы призвать Азербайджан к ответственности, однако одновременно предпринятые США шаги недостаточны для этого. "Это трагедия не только для нас, армян, но для всего мира, поскольку США выступает за справедливость, пропагандирует ее и является ее первопроходцем. ВЫ первопроходец и в деле защиты прав человека. Но, к сожалению, мы сегодня сталкиваемся с двойными стандартами", - заявил Аветисян.

Он напомнил, также о деле Магнитского, которое стало частью законодательства США. Этот акт стал прецедентом для других ситуаций во всем мире, где нужно пресечь нарушение прав человека. "Но этот инструмент не действует для армян Нагорного Карабаха, не действовал, когда Азербайджан подверг их этнической чистке. Тем не менее, мы верим, что международное право восторжествует, в противном случае, это станет проблемой не одной страны, но всего мира", - заключил Аветисян.

Участник акции Самвел Арстамян пришел на акцию поддержать требование об освобождении пленных в бакинских тюрьмах.

Он раскритиковал власти Армении за бездействие и провалы в политике и призвал их тоже подать в отставку. "Когда обычная футбольная команда проигрывает, тренер подает в отставку, а мы страну проиграли, но наши власти продолжают губительную политику", - заявил он.

акции приняли участие также родственники пленных, однако комментировать и рассказать условия пленения их родных они отказались. "Каждое наше слово идет во вред нашим родным в бакинских тюрьмах. Мы не имеем право лишний раз подвергать их опасности", - отметил корреспонденту "Кавказского узла" один из родственников армянского пленного.

Участники акции передали письма в Офис ООН, МИД Армении, а также в посольства России, Франции и США с требованием добиться освобождения армянских пленных.

Напомним, 24 октября депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом к Азербайджану освободить армянских пленных и обеспечить право армян на возвращение в Нагорный Карабах. Они также осудили репрессии властей Азербайджана в отношении оппозиции, журналистов и активистов, которые особенно усилились в преддверии COP29.

В ответ парламент Азербайджана назвал «необъективной и односторонней» позицию евродепутатов и отверг изложенную в их резолюции критику в адрес Баку.