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15:02, 1 ноября 2024

Жительница Карачаево-Черкесии получила условный срок по делу о порче бюллетеней

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к условному сроку жительницу Малокарачаевского района Сурат Эркенову, признав ее виновной в порче бюллетеней на избирательном участке в день выборов президента.

Как писал "Кавказский узел", в мае в Малокарачаевский райсуд поступило дело жительницы села Первомайское Сурат Эркеновой, обвиняемой в порче бюллетеней во время выборов президента. 52-летняя Эркенова, работающая главбухом аграрного колледжа, признала, что  по требованию мошенников облила бюллетени зеленкой и взяла несколько кредитов в банках. При этом, согласно заключению экспертов, Эркенова не страдает психическими расстройствами, способными повлиять на ее способность осознавать свои действия.

Инцидент произошел 15 марта во время выборов президента. На избирательном участке №157 в селе Первомайское Малокарачаевского района женщина пролила зеленку в урну для голосования, что привело к порче 42 бюллетеней. 20 марта она была арестована, 15 мая стало известно, что мера пресечения изменена на домашний арест.

Малокарачаевский райсуд вынес обвинительный приговор местной жительнице, 15 марта залившей краской урну с бюллетенями, сообщил сегодня представитель суда. "Подсудимой назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком", - приводит его слова "Интерфакс".

Женщина была обвинена по пункту "в" части 2 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), пишет агентство.

Часть 2 статьи 141 УК РФ предусматривает от штрафа в 100 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы.

Защита требовала пересмотра обвинений и признания того, что Эркенова стала жертвой обмана, а не участницей заговора. "Мы признаем часть 1 статьи 141 УК РФ без какого-либо предварительного сговора с группой лиц", – заявил "Кавказскому узлу" ее адвокат Рустам Каитов. Часть 1 этой статьи предусматривает от штрафа в 80 тысяч рублей до исправительных работ на срок до одного года.

Напомним, помимо инцидента в Карачаево-Черкесии, в регионах СКФО и ЮФО 15 марта произошли по меньшей мере четыре аналогичных случая. Так, в Ростовской области был задержан житель Азовского района, 1962 года рождения, который на одном из избирательных участков также вылил "жидкость зеленого цвета" в урну для бюллетеней.

В Моздоке молодая женщина залила йодом списки избирателей и была задержана. В Волжском местная жительница вылила зеленку в урну для бюллетеней, силовики задержали подозреваемую. На избирательном участке в Сочи местная жительница также вылила красящее вещество в урну с бюллетенями. Суд отправил 62-летнюю женщину под домашний арест.

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала подонками тех, кто заливает избирательные урны. "Послушайте внимательно, для всех. Это 141-я статья Уголовного кодекса, воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссий, до пяти лет. Специально для всех подонков, которые готовы из-за этих сребреников уничтожить голоса людей", - привело 15 марта ее слова ТАСС.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата". Материалы об этих выборах "Кавказский узел" собрал на тематической странице "5-е выборы Путина".

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Автор: "Кавказский узел"

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