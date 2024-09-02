02 сентября 2024, 10:53

Защита участницы инцидента на выборах в Карачаево-Черкесии заявила о нарушении ее прав

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Обвиняемая в порче бюллетеней во время выборов президента 52-летняя жительница Карачаево-Черкесии Сурат Эркенова была заключена под стражу, поскольку назначенный ей ранее адвокат давил на нее и склонил признать ее свою вину. Эркенова облила бюллетени зеленкой и взяла несколько кредитов в банках по требованию мошенников, а следствие приписало ей участие в предварительном сговоре с группой лиц, заявил ее адвокат Рустам Каитов.

Как информировал "Кавказский узел", 15 марта на одном из участков Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии местная жительница вылила в урну с бюллетенями красящее вещество. Следствие сообщило о задержании подозреваемой и расследовании дела о препятствовании осуществлению избирательных прав. 20 марта она была арестована, 15 мая стало известно, что жительницу Карачаево-Черкесии смягчена мера пресечения.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата". Материалы о ходе голосования на выборах президента России "Кавказский узел" собрал на тематической странице "5-е выборы Путина".

Согласно обвинительному заключению (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), жительница Карачаево-Черкесии Сурат Эркенова обвинена в воспрепятствовании гражданам в осуществлении их избирательных прав.

В частности, ей инкриминируется умышленное проливание зеленки в урну для голосования на избирательном участке №157 в селе Первомайское Малокарачаевского района, что привело к порче 42 бюллетеней.

Инцидент произошел 15 марта на выборах президента России. Следствие считает, что Эркенова действовала по предварительному сговору с неустановленными лицами и целенаправленно пыталась сорвать избирательный процесс.

В материалах дела имеются показания свидетелей и участников инцидента, включая членов избирательной комиссии и сотрудников полиции. Они подтвердили, что Эркенова пролила зеленку в урну для голосования.

Экспертизы мобильных телефонов, ноутбука и системного блока подтвердили связь Эркеновой с неизвестными лицами через мессенджеры и телефонные звонки, следует из материалов дела.

Осмотры места происшествия и изъятые вещественные доказательства, включая бутылки с зеленкой, телефонные записи и видеозаписи с камер наблюдения, подтвердили показания свидетелей и обвиняемой.

Согласно заключению экспертов по психическому состоянию обвиняемой, Эркенова не страдает психическими расстройствами, способными повлиять на ее способность осознавать свои действия. Специалисты пришли к выводу, что она могла осознавать характер своих действий и руководить ими в момент совершения преступления.

Сама Сурат Эркенова заявила, что с марта 2024 года она стала жертвой злоумышленников, которые представились ей сотрудниками Центрального банка России и Следкома, и заявил ей, что на ее имя оформлены кредиты, и что для предотвращения дальнейших действий мошенников ей необходимо сотрудничать с ними.

Эркенова рассказала, что с 12 марта ей начали поступать звонки от незнакомых лиц, которые представились сотрудниками различных государственных структур. В ходе одного из таких разговоров они сказали, что нужно взять деньги по кредиту и вернуть их обратно в Центральный банк.

Под влиянием этих звонков, а также указаний некоего Дениса, Эркенова приобрела новый телефон и SIM-карту, а также взяла несколько кредитов, в том числе в Сбербанке и ВТБ, и перевела деньги на указанные ей счета.

В день выборов, под влиянием тех же лиц, которые уверяли ее в том, что она помогает следствию, Эркенова согласилась облить урну на избирательном участке зеленкой.

"Разумовский (один из тех, на кого жалуется Эркенова, – прим. "Кавказского узла") убедил выбрать один из вариантов и предложил облить краской или зеленкой избирательную урну", – указала в своих показаниях жительница Карачаево-Черкесии.

Эркенова отметила, что она действительно пролила зеленку в урну, следуя указаниям мошенников, искренне полагая, что помогает правоохранительным органам.

Изначально Эркенова признала свою вину в воспрепятствовании осуществлению гражданам их избирательных прав и раскаялась. Но позднее она заявила, что ее ввели в заблуждение, и что она действовала под давлением, будучи уверенной, что помогает в поимке преступников. "Я искренне верила в то, что вышеуказанные лица помогают мне от противоправных действий мошенников", – заявила она.

Эркенова обычный, не политизированный человек, ставший жертвой мошенников, считает представитель ее защиты, адвокат Рустам Каитов. "С 1990 года Эркенова работает в Первомайском аграрном колледже, где она занимает должность главного бухгалтера", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат заявил о многочисленных нарушениях, допущенных в ходе следствия. Он утверждает, что его подзащитная стала жертвой хорошо организованной мошеннической схемы и не вступала ни в какой сговор с третьими лицами для воспрепятствования избирательному процессу. Каитов заявляет, что ее заключение в СИЗО сопровождалось многочисленными нарушениями законодательства.

"В Карачаево-Черкесии это первый случай применения части статьи 141 УК РФ, но нам удалось добиться смягчения меры пресечения сначала на домашний арест, затем на запрет определенных действий", – отметил адвокат.

Он указал, что первоначальная квалификация дела была ошибочной, поскольку Эркенову необоснованно приписали участие в предварительном сговоре с группой лиц, хотя доказательств такого сговора не представлено. "Ее просто обманули по телефону, ни с кем она не сговаривалась", – сказал защитник.

Кроме того, адвокат акцентировал внимание на нарушении права Эркеновой на защиту. В начале расследования ей был предоставлен адвокат по назначению, под давлением которого она признала свою вину, что и привело к ее заключению под стражу.

Защита также утверждает, что у нее есть достаточные основания подозревать следствие в возможных манипуляциях с вещественными доказательствами. Защита настаивает на пересмотре обвинений и признании факта, что Эркенова стала жертвой обмана, а не частью заговора. "Мы признаем часть 1 статьи 141 УК РФ, без какого-либо предварительного сговора с группой лиц", – заявил адвокат.

Он также добавляет, что Эркенова сейчас признана потерпевшей по уголовному делу в отношении тех самых мошенников, которые втянули ее в эту ситуацию.

В карточке дела, опубликованной на сайте Малокарачаевского районного суда, указано, что дело поступило в суд 6 мая. Предварительные слушания были назначены на 16 мая. С того момента было назначено еще 7 заседаний, все они переносились. Последнее заседание от 15 августа также было отложено. Информации о дате нового заседания на сайте суда на 10.50 мск 2 сентября нет.

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Примечание:

"Руслан Хубаев оштрафован на 67 тысяч", "Активисты назвали катастрофической ситуацию с нарушениями при голосовании на юге России", "Члены избиркомов в Сочи назвали завышенными данные о явке на выборах".

Автор: Алихан Мамсуров источник: корреспондент "Кавказского узла"

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