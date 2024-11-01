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11:01, 1 ноября 2024

Хамзаев обозначил свою позицию в конфликте с Поповым

Бийсултан Хамзаев. Фото: duma.gov.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат Госдумы от Дагестана Бийсултан Хамзаев раскритиковал своего коллегу Евгения Попова после дискуссии по поводу запрета хиджабов в школах Владимирской области.

Как писал "Кавказский узел", депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов заявил, что получил угрозы от депутата от Дагестана Бийсултана Хамзаева за то, что Попов в телеэфире поддержал критику в адрес Хамзаева за его позицию о запрете хиджабов в школах Владимирской области.

Бийсултан Хамзаев 31 октября прокомментировал в своем телеграм-канале слова Евгения Попова. "Журналисту, депутату Евгению Попову нужно вести себя более профессионально, а если быть точнее, по-мужски. Если есть вопросы, пусть задает в лицо, а не за спиной разгоняет шум по трубам прямого эфира. Тем более, сидит в трех креслах справа от меня. Устроили обсуждение без меня, корректно было бы позвать в эфир", - написал он.

По словам Хамзаева, он позвонил коллеге и "сказал, что так вести дискуссию некорректно". "Высказал, что думаю по этому поводу", - говорится в публикации.

Поздно вечером 31 октября Бийсултан Хамзаев пожаловался, что подвергся "информационной атаке". "Мне начали поступать различные предложения на «блок на негатив». Вымогатели без стеснения говорили названия [телеграм-]каналов, на которых за деньги поставят «блок на Хамзаева», рассказали, где еще может выйти та или иная информация, а мои помощники продолжали «раскручивать» и брать «на крючок» лиц, предлагающих сомнительные услуги «по защите деловой репутации»", - написал он.

Депутат заявил о желании выяснить, "от кого поступил заказ на грязную информационную кампанию". "Для этих целей я подготовил официальные запросы в профильные силовые ведомства и правоохранительные органы с аудиозаписями телефонных разговоров, скриншотами, номерами телефонов, расценками «блока», фамилиями и именами сотрудников разных «защищающих деловую репутацию» компаний. Воспринимаю это как давление на мою профессиональную деятельность", - написал Хамзаев.

Конфликт Хамзаева и Попова прокомментировал 31 октября автор блога BERG...man Tbilisi на "Кавказском узле". "Первопричиной любого Цахеса на вашей шее является наличие у вас воли в тех или иных пропорциях. Если более просто, Кремль должен как-то успокоить группу "свирепых горцев" и современных "казбичей" почему-то возомнивших, что им всё можно, а все остальные - им должны. Эта группа представлена в том числе в органах власти, как республиканских, так и федеральных", - написал он в своем посте "Первопричина угроз со стороны Хамзаева и прочих - Кремль и его позиция?".

Напомним, с 25 октября министерство образования и молодежной политики Владимирской области запретило носить в школах хиджабы. После этого депутаты Госдумы от Чечни встретились с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным, чтобы обсудить запрет, сообщил Адам Делимханов. Он подчеркнул, что встреча была проведена по поручению главы Чечни.

Муфтий Чечни Салах Межиев назвал антиконституционным запрет хиджабов во Владимирской области, а возглавляемый им Координационный центр мусульман Северного Кавказа призвал законодательно запретить регионам принимать подобные постановления.

Пресс-секретарь президента заявил, что в Кремле считают региональным вопросом спор о запрете религиозной одежды и потому не вмешиваются в него.

Кто выступил против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Кадырова, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах – читайте в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

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Автор: "Кавказский узел"

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