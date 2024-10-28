Оппозиция на митинге в Тбилиси потребовала новых выборов

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Участники акции оппозиции в центре Тбилиси потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации.

Как писал "Кавказский узел", жители Грузии, не согласные с результатами выборов, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Оппозиционная "Коалиция за перемены", чьи представители прошли в парламент Грузии по итогам голосования на выборах, отказалась от депутатских мандатов, объявив выборы нелегитимными. Другие оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный избирательный барьер на выборах, также отказались признавать их итоги. Президент Саломе Зурабишвили заявила, что выборы нелегитимны и не отражают волеизъявление народа.

26 октября прошло голосование на выборах в парламент Грузии. В окружные избирательные комиссии поступило 337 жалоб на нарушения в ходе выборов. В результате нападений пострадало не менее 25 журналистов, освещавших ход голосования, нападениям подверглись также представители оппозиции и наблюдатели. Неправительственные организации потребовали расследовать эти инциденты на избирательных участках.

На акции протеста перед зданием парламента лидеры оппозиционных партий отказались признавать итоги парламентских выборов и потребовали проведение новых выборов организует международная избирательна комиссия.

Оппозиционеры заявили, что не смирятся с проведенными выборами со множеством нарушений и будут «до конца защищать» полученными ими голоса избирателей, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

"Мы победили и не уступим эту победу ни в коем случае, пусть поймет это Иванишвили… Мы не признаем эти выборы легитимными, эти выборы нелегитимные. Мы не войдем в этот (новоизбранный парламент), мы отказываемся от всех мандатов. Мы собираемся бороться до победы и обещаю: мы обязательно победим. У нас очень конкретное требование: провести повторные выборы, только проведет международная избирательная администрация», - заявил на акции протеста один из лидеров коалиции «Единство ради спасения Грузии» Георгий Вашадзе.

К протестующим также обратилась президент Грузии Саломе Зурабишвили указав, что на выборах «украли» голоса избирателей.

Акция протеста продолжалась примерно полтора часа.

Автор блога на "Кавказском узле" BERG...man Tbilisi считает, что протесты оппозиции будут безрезультатными. "Мне кажется, даже в рядах радикальной прозападной оппозиции, многие прекрасно понимают, что поезд - ушел и сейчас, единственная надежда на "западнампоможет".Считаю ли я, что даже в случае прямого вмешательства Запада на стороне оппозиции, уже после официальной победы правящей партии, Мечта может пойти на какие-то уступки? Нет. Правящая партия ни на какие уступки сейчас уже не пойдет", - предположил он.

Выборы 2024 года имели ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы в Грузии-2024".

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