Жители Кутаиси высказали полярные мнения о выборах в парламент

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Голосование на выборах разделила жителей Кутаиси. Голосовавшие за партию власти объяснили, что считают важным сохранение традиционных ценностей. Другие заявили о важности курса на евроинтеграцию и высказались в поддержку оппозиции.

Как информировал "Кавказский узел", 26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. Наблюдатели отметили, что помимо многочисленных нарушений, которые были выявлены в ходе голосования, в день выборов в стране царила атмосфера напряженности, и ощущалась сильная поляризация общества. США и Евросоюз призвали власти Грузии расследовать нарушения на выборах.

"Кавказский узел" опросил жителей Кутаиси об их политических симпатиях. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Европа нам навязывает свои ценности, а у нас свои национальные особенности.

Таксист Ираклий из Кутаиси рассказал, что проголосовал за "Грузинскую мечту". "Европа навязывает нам свои порядки, свои ценности, а у нас свои национальные особенности, с этим надо считаться. Так что я против оппозиции", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что в Кутаиси особенно сложно пенсионерам. "У них денег даже на лекарство не хватает. Поэтому тот, кто придет к власти сегодня, должен обязательно в первую очередь повысить пенсии", – сказал Ираклий.

Владелец строительного магазина Леван дал комментарии корреспонденту "Кавказского узла", стоя у плаката, на котором изображены кадры бомбардировок Украины и обустроенных грузинских школ. На вопрос, как он оценивает этот плакат, Леван ответил, что считает его эффективным. "Мы не хотим войны, поэтому и повесили такой плакат наши политики", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Партия "Грузинская мечта" 26 сентября представила серию предвыборных плакатов, на которых разрушенные российскими войсками украинские города были противопоставлены изображениям парков и новых автобусов в Грузии, фонтанам и церквям, передало 27 сентября ИА "Новости Грузия".

Мнение о том, что плакат наглядно отражает результаты решений, которые принимают политики, также высказал другой местный житель Миндия. "Люди так о них думают, поэтому так и нарисовали", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Корреспондент "Кавказского узла" взял в Кутаиси комментарии у нескольких молодых людей, которые стояли около штаба оппозиционной партии "Единое национальное движение". Каждому из них по 19 лет. Они заявили, что впервые в жизни принимали участие в голосовании.

"Я пришел в пункт голосования и поставил отметку напротив своей партии", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ладо.

Он не смог привести аргументы почему проголосовал именно за эту партию. "Я не понимаю, о чем вы спрашиваете", – сказал Ладо. Также он затруднился ответить, знаком ли он с законом об иноагентах, однако напомнил про массовые акции протеста, которые проходили из-за этого закона. "К митингам я отношусь плохо. Это враги Грузии", – сказал Ладо.

14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. Президент страны Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон, назвав его препятствием для евроинтеграции страны, однако парламент 28 мая преодолел вето.

Другая жительница Кутаиси Марика заявила, что выступает за евроатлантическую интеграцию Грузии. "Я выбираю европейский путь. Для меня сейчас самое важное – получить качественное образование, а эти возможности дает именно Европа", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

"Разве ты за Европу?" – спросил ее Ладо.

"Конечно да. А ты разве нет?" – ответила ему Марика.

"Ладно, ладно! Ты так думаешь, я – по-другому", – сказал Ладо.

На следующий день после выборов в парламент Грузии, утром 27 октября, пенсионер Велоди рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что остался недоволен оппозицией.

Здоровое большинство голосует за оппозицию.

"Я отдал за них свой голос, а теперь что? Они смогут защитить мой выбор? Кто голосует за "Мечту"? Бюджетники? Но это не выбор – это зависимость. Ну и криминалы – но их мизер. Выходит, что здоровое большинство голосует за оппозицию. Но почему наше мнение должно быть проигнорировано?" – задался он вопросом.

В Европе власти уходят в отставку после таких обвинений, как, например, использование плакатов с оскорблениями в адрес политических оппонентов, продолжил Велоди. "А здесь – и "ночь Гаврилова" устроили, и на лжи не один раз попадались, и все равно остаются у власти, как будто ничего не произошло", – посетовал пенсионер.

В Кутаиси жители опасаются давать комментарии журналистам, рассказал 55-летний владелец одной из местных гостиниц Георгий.

"У вас может сложиться впечатление, что в Кутаиси большинство голосует за "Грузинскую мечту", но на деле людей примерно поровну. Просто люди не хотят общаться, опасаются высказывать свою точку зрения, чтобы не портить отношения с активной частью криминала, которой в Кутаиси традиционно много. Но сейчас все зависит от международных наблюдателей, посмотрим, как они оценят выборы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Прошедшие выборы в парламент определили дальнейший курс Грузии, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиги Угулава, который находился в день выборов в Кутаиси.

"Народ на этих выборах выразил свою волю. Это конец "русской мечте" Бидзины Иванишвили. Эта эпоха уйдет в прошлое", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

После выборов в парламент грузинская оппозиция анонсировали акции протеста, напомнил автор блога на "Кавказским узле" "BERG...man Tbilisi". "Она постарается вывести людей на улицу. Но, на мой взгляд, той энергетики, которая присутствовала на митингах против закона об иностранных агентах, сейчас [у оппозиции] нет", – написал он 27 октября в своем блоге.

Напомним, ранее в окружные избирательные комиссии поступило 337 жалоб на нарушения в ходе выборов в Грузии. В результате нападений пострадало не менее 25 журналистов, освещавших ход голосования, нападениям подверглись также представители оппозиции и наблюдатели. Неправительственные организации потребовали расследовать эти инциденты на избирательных участках.

Выборы 2024 года имеют ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о парламентских выборах на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.