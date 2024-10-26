Подсчет данных с 70% участков показал победу "Грузинской мечты"

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"Грузинская мечта" по итогам подсчета данных с 70% участков набрала 52,9% голосов избирателей, а три оппозиционных коалиции и одна партия преодолели пятипроцентный барьер и проходят в парламент.

Как писал "Кавказский узел", по результатам экзитпола, проведенного компанией Edison Research, оппозиция набрала на выборах 51,9% голосов. Но исследование компании Gorbi показало победу "Грузинской мечты" с 56,1%.

Пять оппозиционных партий и альянсов могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах и пройти в новый парламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

Центризибрком Грузии обнародовал предварительные данные после подсчета голосов с 70% участков. По первичным предварительным данным, полученным с 2 206 участков, первое место на парламентских выборах заняла правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение", набрав 52,9% голосов. За нее проголосовали 935 тысяч 004 избирателя.

Оппозиционная "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Республиканская партия" и "Активисты за будущее") набрала 197 тысяч 619 голосов, 11,9%, "Единство ради спасения Грузии" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия", а также ряд независимых политиков) - 173 тысячи 510 голосов 9,79%, коалиция "Сильная Грузия" (партии "Лело", "Анна Долидзе – за народ", "Граждане" и движение "Площадь Свободы") – 159 тысяч 306 голосов, 9,05%, партия "За Грузию" - 145 тысяч 205 голосов, 8,26%. Остальные участники выборов не смогли получить необходимые пять процентов голосов для прохождения в парламент.

При электронном голосовании данные с избирательных участков направляются прямо в ЦИК, минуя окружные избирательные комиссии.

Выборы 2024 года имеют ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Явка избирателей по Грузии составила 2 060 412 человек, что составило 58,94% от общего количества избирателей. ЦИК пока не располагает данными по пяти участкам горных регионов.

Напомним, наблюдатели в Грузии подали более 30 жалоб на нарушения в ходе голосования на парламентских выборах, в числе которых нарушения тайны голосования, препятствия мониторингу и случаи выдачи избирателю больше одного бюллетеня.

"Кавказский узел" публикует материалы о парламентских выборах на странице "Выборы в Грузии-2024".

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