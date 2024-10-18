Участие в ереванской ярмарке воодушевило беженцев из Нагорного Карабаха

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Активисты провели в Ереване ярмарку-выставку, на которой 20 беженцев из Нагорного Карабаха представили свои рукодельные работы. На фоне безработицы такие мероприятия могут стать подспорьем для дополнительного заработка, рассказали участники ярмарки.

Как писал "Кавказский узел", с января 2025 года власти Армении сократят программу господдержки беженцев из Нагорного Карабаха. Это поставит беженцев в тяжелые условия на фоне безработицы и высокой стоимости аренды жилья в Ереване, рассказали карабахские переселенцы.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. 24 апреля офис омбудсмена Нагорного Карабаха заявил, что больше 30% беженцев задумывается об эмиграции из Армении из-за социально-бытовых проблем. Сами беженцы отметили, что решение уехать связано с социально-экономическими проблемами и опасениями за безопасность.

Неправительственная организация «Центр развития Аскерана» организовала 16 октября в Ереване выставку-ярмарку, где 20 мастеров из Нагорного Карабаха представили свои работы. Организация работала в городе Аскеран до сентября 2023 года, а 1 декабря того же года прошла регистрацию в Армении. НПО реализовывает для карабахских беженцев программы социально-экономического развития, поддержки малого бизнеса, культурного и образовательного досуга для детей и уязвимых групп населения, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" основатель и руководитель «Центра развития Аскерана» Алла Арзуманян.

"В нашу организацию входят 50 человек разных возрастных групп и из разных населенных пунктов Арцаха (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"). В Армении мы начали программу «Возрождение» по расширению прав и возможностей женщин, в рамках которой 13 женщинам-беженкам был предоставлен небольшой грант на открытие собственного малого бизнеса. Женщины смогли на эти финансы приобрести электропечи для выпечки, или швейные машинки, парикмахерское оборудование, и начать свой малый бизнес. В Армении часто организовываются выставки-ярмарки, а мы помогаем мастерам, входящим в нашу организацию, участвовать в них, чтобы иметь небольшой заработок», - рассказала Арзуманян.

В сентябре власти Масиса Араратской области выделили на праздничной ярмарке места беженцам из Нагорного Карабаха, начавшим в Армении свой бизнес. Участие в ярмарке позволило заработать денег для семьи, рассказали беженцы.

Инициатива провести выставку-ярмарку в Ереване, в парке на улице Московяна, принадлежит представителю «Центр развития Аскерана» Марине Габриелян. По ее словам, организаторы выбрали 20 мастеров из Аскерана и других районов Нагорного Карабаха.

Планируем организовать более масштабную ярмарку-выставку

«Это первое мероприятие такого формата, поэтому решили, что 20 мастеров достаточно. Результаты первой ярмарки удовлетворительные. Важно то, что их мастерам дана возможность представить свою продукцию, иметь доход. Сегодняшняя ярмарка была экспериментальной, в будущем планируем организовать более масштабную ярмарку-выставку, с большим количеством участников. И день будет выбран нерабочий, чтобы посетителей было много», - сказала Габриелян корреспонденту "Кавказского узла".

Беженка Лиана Гаспарян представила на ярмарке свои работы – вышивки, аппликации, картины и цветы из ткани разных текстур. Она рассказала, что в их семье работает только ее муж, а ей не удалось найти работу.

За весь год я не смогла найти работу со стабильной и не минимальной зарплатой

"Я впервые участвую на ярмарке. В Армении, особенно в Ереване, их проводят часто, поэтому я начала попытки превратить свое хобби в источник дохода. Надеюсь, постепенно это получится. Единственная трудность – это преодоление стереотипов, что приходится быть еще и продавцом, говорить о цене, что для меня незнакомо. Но учитывая, что за весь год я не смогла найти работу со стабильной и не минимальной зарплатой, то решила участвовать на выставках-ярмарках, чтобы вносить в семью хоть какой-то доход", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Гаспарян призналась, что на ярмарке ей не удалось ничего продать. "Но все говорят, что моя продукция будет популярна на новогодней ярмарке, когда покупателей будет больше, и все будут искать подарки. Я сильно надеюсь на этот прогноз", - поделилась мастерица.

Микаел Бадалян из Аскерана представил на выставке-ярмарке коллекцию настенных часов, на которых нарисовал армянские храмы Нагорного Карабаха. Мужчина сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что творчеством занимался много лет, но, покидая родину, не смог вывезти свои работы.

Попытался найти работу, но мне предлагали только подработку, и то стабильной зарплаты не обещают

«В Армении вынужден был начать все заново, с нуля. Вначале арендовали жилье, потом начали покупать необходимое – ведь, как многие семьи, мы покинули свои дома, не сумев забрать хотя бы что-то из вещей из-за интенсивных обстрелов. Потом я попытался найти работу, но мне предлагали только подработку, и то стабильной зарплаты не обещают. Невзирая на трудности, решил возобновить творчество. Занял угол в гараже у знакомых – на большее нет возможности. Это моя первая ярмарка, надеюсь, мои работы будут иметь такой же успех, как было в Аскеране, и отчасти решатся финансовые трудности моей семьи», - сказал Бадалян.

Рузанна Айрапетян из Аскерана – учитель математики с 35-летним стажем. Женщина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сумела "сохранить самообладание" в течение всего карабахского конфликта, но боевые действия в сентябре 2023 года и вынужденная эмиграция "полностью сломали" ее психику.

«Я поняла, что в таком состоянии будет неправильно идти работать в школу, к детям. Поэтому стала думать о другом заработке. Я с молодости умела шить и вязать, поэтому решила заняться этим делом. Обратилась в «Центр развития Аскерана». Прошла тренинги и курсы. Получила небольшой грант, купила швейную машинку. Шью и вяжу разные декоративное принадлежности для дома и кухни. Есть заказы, и недавно начала реализовать собственную продукцию через интернет – мне помогают дети. Есть какой-то доход, которого хватает на покупку сырья и недорогие покупки для домашнего хозяйства», - рассказала женщина.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе, после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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