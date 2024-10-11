Три человека арестованы по делу об атаке на псковских десантников

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Заключены под стражу уроженцы Чечни, Дагестана и Ставрополья, задержанные по подозрению в причастности к атаке боевиков на псковских десантников в Чечне в 2000 году, отчитался Следком.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре суд приговорил к 16 годам колонии жителя Грозного Алавди Батыкаева, признав его участником атаки на псковских десантников в 2000 году. Приговор был вынесен вопреки противоречиям в показаниях свидетелей и заявлению Батыкаева о невиновности.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

В трех регионах – Дагестане, Карачаево-Черкесии и Волгоградской области - задержаны еще трое подозреваемых к причастности к нападению на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ, сообщил сегодня Следственный комитет.

Задержанные - уроженец Чечни Адам Магамадов, уроженец Дагестана Самаил Батаев и уроженец Ставропольского края Рустам Чагилов. "В ближайшее время им будут предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В связи с особой тяжестью совершенных деяний судами в отношении Магамадова, Батаева и Чагилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Ранее уже 29 человек были приговорены к длительным срокам лишения свободы, пятеро объявлены в розыск по подозрению в причастности к нападению. "Уголовное преследование еще одного фигуранта продолжается. В отношении 7 лиц уголовные дела рассматриваются судами", - сообщил Следком.

Напомним, показания потерпевших используются в каждом уголовном деле о гибели псковских десантников и не имеют отношения к конкретному обвиняемому, отметили в сентябре 2023 года правозащитники.

Они узнают по фотографии людей, которых видели 22 года назад мельком

Рассказы потерпевших о ходе боя принципиально противоречат показаниям засекреченных свидетелей, положенным в основу дела Алавди Батыкаева, заявили в ноябре 2023 года адвокат грозненца и правозащитник Оюб Титиев. "Показания трех засекреченных свидетелей одинаковы: они узнают по фотографии людей, которых видели 22 года назад мельком и лично с ними не были знакомы, однако даже помнят имена", - отметил тогда Титиев.

В сентябре суд приговорил к 10 годам колонии уроженца Чечни Магомеда Алханова, также обвиненного в причастности к нападению на псковских десантников. Защита Алханова заявляла, что он не участвовал в боевых действиях: в частности, на его теле нет шрамов, которые должны были появиться в результате ранений. Обвинение ссылалось на показания военного, который спустя 20 лет якобы опознал Алханова.

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