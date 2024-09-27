Карабахские беженцы рассказали о жизни у новой границы с Азербайджаном

27 сентября 2024, 20:45

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В Воскеване Тавушской области из шести семей карабахских беженцев, которые приехали осенью 2023 года, остались две, остальные уехали после начала делимитации границы. В селе нет работы, жить приходится за счет огородов и пособий, но выручают соседи, рассказала Тамара. Из села некуда уезжать, но дом, который предоставили местные власти, практически непригоден для жилья, пожаловалась Неля.

Как писал "Кавказский узел", правительству Армении следует смягчить условия ипотечного кредитования карабахских беженцев и не предлагать им жилье на границе с Азербайджаном, заявили активисты. Необходимо также отменить обязательную смену гражданства для переселенцев, указали беженцы.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании участка границы двух стран по линии на момент распада СССР. 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны, а 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране этих участков. В селе Киранц Тавушской области процесс определения границы вызвал массовые протесты, однако в августе местные жители оказались удовлетворены компенсациями. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел" и "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Некоторые беженцы из Нагорного Карабаха после исхода с родины осенью 2023 года обосновались в Тавушской области, сообщил корреспондент "Кавказского узла" посетивший Киранц, Воскепар и Воскеван.

Жестяной забор огораживает новую асфальтную дорогу от границы с Азербайджаном. Дальше стоят столбы с колючей проволокой, сообщил он.

Как рассказали местные жители, в село Киранц приезжали беженцы из Нагорного Карабаха, но решили уехать отсюда. Покинули карабахские семьи и Воскепар.

"Из Гадрута была семья. Они уехали в какое-то село возле Абовяна. Сказали, мы уже бежали из Гадрута, три раза уже становились беженцами, а тут снова война может начаться, вот и уехали. Ещё одна семья уехала то ли в Арташат, то ли в Арарат", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Воскепара. По его словам, сельчане " всем обеспечили" беженцев, "кто чем смог, помог".

По его словам, сейчас обстановка в селе спокойная. "Сейчас всё мирно. Даже был случай, наша корова перешла границу на их сторону, так они её через пограничников обратно вернули. Сейчас никаких выстрелов, но с их стороны никто не живёт. Там только пограничники. Двое с их стороны, двое с нашей. Граница проходит рядом с церковью и дальше до Воскевана. Пограничники там стоят", - рассказал он.

По его словам,во время первой карабахской войны в его дом попал снаряд, в селе в результате обстрелов были жертвы. А сейчас, "стало лучше", так как больше не стреляют.

В Воскеване живут несколько семей беженцев из Нагорного Карабаха. Семья Тамары - муж и трое детей-школьников, живут напротив недавно построенного культурного центра.

Семья не намерена уезжать из-за делимитации границы, подчеркнула она. "Я не собираюсь уезжать. Нас хорошо приняли. Мы никого не боимся и останемся здесь", - рассказала Тамара корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, семье после переезда помогли "и люди, и государство", семья приехала из Нагорного Карабаха автобусом, они жили в селе Ханцк. "Только арцахский флаг увезли. Вон на стене висит. Ничего больше не смогли с собой привезти. Какую-то одежду нам уже в Ереване дали. Вообще ничего не привезли. Только документы взяли и приехали", - рассказала она.

По ее словам, работы в селе нет, семья получает помощь от государства (50 тысяч драмов), мужу приходится постоянно ездить в Ереван на заработки.

А напротив этого клуба живет семья из Арцаха, Тамара с мужем и тремя детьми, две девочки и мальчик. Зашел к ним в гости, дом довольно большой, заново отремонтированный, телевизор им дали, обещали еще технику какую-то бытовую, сельчане чем

Дом, в котором живет семья, довольно большой, недавно отремонтированный. Сельчане предоставили телевизор, обещали помочь другой техникой. Перед домом большой огород, есть и фруктовые деревья. Тамара с мужем весь год занимались огородом и им удалось собрать хороший урожай. "Около 500 банок на зиму запасла. Вчера только 50 банок закатала", - рассказала Тамара. По ее словам, банки для консервации "купили на детские пособия". Беспокоит женщину то, что у семьи нет запаса дров на зиму, но дрова, по ее словам, собирают.

Тамара сообщила, что года назад в село приехали шесть семей карабахских беженцев. Когда началась демаркация новой границы и пошли слухи о новой войне - четыре семьи уехали, а Тамара с мужем решили остаться. "Я в Карабахе привыкла к войне, не боюсь. И дети сказали, даже если война, мы не уедем", - рассказала она.

По ее словам, сейчас в селе спокойно, не стреляют. "Мы привыкли к границе и останемся здесь жить. Вон там и граница видна, и флаг их виден. Детям тоже здесь нравится", - залючила Тамара.

Другая новая жительница Воскевана, Неля - трижды беженка, сперва пришлось уезжать из Баку, где она родилась, жили там с семьей в советское время. В 1988 году все изменилось и пришлось бежать. Уехали в Луганскую область, в Северодонецк, но и там начались военные действия. "Бежали сначала в Одессу. Оттуда через Польшу в Ереван на самолёте. Всё золото, что было, продала, чтобы в Карабах добраться. Хотела остаться в Карабахе, на родине", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла"

В Карабахе она обосновалась в селе Ннги, где проживали ее родственники. Только-только обжилась и снова пришлось бежать, дорога до Гориса заняла трое суток. "На Камазе соседа трое суток ехали. Я, женщина из церкви и двое пожилых людей. У кого машины были, сели и уехали, остались только мы. Трое суток без еды, без воды на камазе. Очень тяжко было. Некуда в туалет даже сходить. Холодно, ветрено. Ни воды, ни хлеба. Камаз высокий, с бортами, мы оттуда не спускались все трое суток", - вспоминает Неля

По ее словам, семьи беженцев приехали в город Вайк, где их зарегистрировали. "В Вайке нас посадили на автобус до Ноемберяна. Туда мы приехали в полночь, и глава района отправил нас в эту деревню. В первую ночь приютили нас, а наутро расселили по домам"

Дом Неле предоставила администрация Воскевана. "Пустой дом был. Глава села нашёл владельцев, они сказали, пусть живёт. Я устала. Больше не хочу никуда переезжать. Если бы мне дали дом, хоть самый маленький, хоть с одной комнатой. Но хоть с какими-то удобствами", - рассказала она.

Однако дом в плохом состоянии - крыша дырявая, полы тоже. "Стены и пол прогнили насквозь. На Новый год ветер сильный был, все окна побил. Крышу сорвало. Крышу если починят... К главе района пошла, он сказал, глава села починит. А глава села говорит, нет возможности. А мне как быть? Я одна и без денег. Говорит, найди другой дом. Я уже привыкла тут, с соседями подружилась", - рассказала она.

По ее словам, она полюбила эту деревню и не хочет переезжать. "Я очень хотела бы здесь жить. Мне нравится деревня и сад, но нет никаких удобств. Электропроводка ужасная, тяп-ляп сделано. Часто замыкания бывают, мне страшно. Холодильник сгорел. Ночью от шума проснулась — холодильник взорвался и горит. Электричество пропало. Стена прогорела", - рассказала женщина. По ее словам, кровать приходится накрывать целлофаном, так как во время дождя течет крыша.

Есть проблема и с водой. "Питьевая вода далеко и тонкой струйкой течёт. Еле-еле два ведра воды набирается за два дня. Воды для полива тоже нет. Купила шланг, сосед позволяет два раза в неделю воду брать. В саду много чего посадила, но большая часть пересохла", - сообщила Неля.

По ее словам, "меценаты" предоставили ей трех петухов и 12 цыплят. Живет она в основном за счет огорода - вырастила виноград, помидоры. "Скоро и огурцы солить буду. Сегодня из Ноемберяна пластиковые баллоны для засола привезли. Я много всего посадила, но воды не было. Огурцы только с третьего раза выросли. Тут зелень, свёкла и морковь. Там картошка была, вместо нее фасоль посадила", - сообщила женщина.

Неля рассказала, что ее часто выручают соседи. "Зимой очень тяжело было. Вместо дров — брикеты. Восемнадцать мешков на всю зиму. Очень холодно было. Зачастую ходила греться к соседям, а спать домой возвращалась", - отметила она.

При этом, по ее словам, от властей помощи мало. "Нам в январе технику обещали, ничего не дали. Холодильник, телевизор, стиральную машину, шкаф, диван — много чего ещё обещали, ничего не дали. А деньги, которые я получаю, сразу заканчиваются. Во многом приходится себе отказывать. Хотя я экономлю, как могу. Мне не в первой. С деньгами большие проблемы. Из Украины пенсионные дела не отправляют. Я вместо своей пенсии по стажу получаю минимальную — 36 тысяч драмов (≈ 90 USD). Талон дали на еду за два месяца и карточку на 14 тысяч. АМИО банк дал. Но чтобы получить эти деньги, надо ехать в Иджеван, дорога обойдется в 7 тысяч драмов

Женщина попросила о помощи. "Мне помощь нужна. Пусть хоть с ремонтом помогут. Не знаю, что мне делать и куда отсюда уезжать. Мне некуда идти. Здесь хотя бы люди и соседи хорошие. Если что, хоть помогут", - заключила она.

Напомним, Нагорно-Карабахская республика прекратила существование 1 января. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении.

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