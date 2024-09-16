Суд в Баку утвердил отказ оппозиционеру в пересмотре итогов выборов

16 сентября 2024, 19:02

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Апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу оппозиционера Мустафы Гаджибейли на отказ Центризбиркома отменить результаты выборов на участках, где зафиксированы нарушения. Рассмотрение жалобы было формальным, заявили Гаджибейли и его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", кандидаты от оппозиционной партии "Мусават" будут добиваться отмены результатов выборов в их округах из-за многочисленных нарушений, заявил 3 сентября зампредседателя партии Мустафа Гаджибейли. Сам Гаджибейли подал жалобу по восьмому Бинагадинскому первому округу.

Сегодня ЦИК Азербайджана утвердил итоги парламентских выборов, признав недействительными результаты голосования лишь на 46 участках. Многочисленные заявления о нарушениях проигнорированы, избирком не провел должного расследования, указали правозащитники.

15 сентября в Бакинском апелляционном суде (БАС) состоялось рассмотрение жалобы Мустафы Гаджибейли, который был кандидатом в депутаты по 8-му Бинагадинскому избирательному округу, сообщил сегодня Мустафа Гаджибейли корреспонденту "Кавказского узла".

«Выборы в нашем округе, впрочем, как и практически во всех других округах, прошли в обстановке тотальных фальсификаций, начиная от искусственного кратного завышения явки, вплоть до «каруселей», вбросов, фальсификаций протоколов об итогах голосования. Я жаловался в окружную избирательную комиссию, потом в ЦИК. Интересно, что несмотря на представленные мной многочисленные неопровержимые доказательства фальсификаций, ЦИК ни на одном участке не отменил результаты голосования. Вчера (15 сентября) я подал в апелляционный суд жалобу на решение ЦИК», - рассказал он.

Жалоба заняла 11 страниц, отметил оппозиционер. "Приобщил к ней акты на 21 листах, решения окружной избирательной комиссии и ЦИК на 21 странице, вдобавок еще DVD с 4 видео и многочисленные фото, отображающих фальсификации. И несмотря на такой колоссальный объем информации и содержания, БАС через три часа после получения жалобы объявил свое решение. Этого времени не хватило бы не только на расследование фактов, но и элементарно на ознакомление с материалами жалобы. Я уверен, что они даже не читали жалобу", - сказал Гаджибейли.

Суд пробил дно в безобразности расследования жалоб на выборы

По его словам, БАС отклонил жалобы, ссылаясь на совместное заявление двух кандидатов по этому округу. «Суд основывался на заявлении двух кандидатов от нашего округа – представителей псевдооппозиционных партий «Будущее Азербайджана» и «Национального фронта» - о том, что выборы прошли в округе «демократично». Но это не юридический подход. Апелляционный суд пробил дно в безобразности расследования жалоб на выборы. Окружная избирательная комиссия и ЦИК, хотя создавали видимость расследования, вызывали кого-то, брали у них показания. Суд же просто срубил с плеча», - заметил Гаджибейли, добавив, что сегодня подал кассационную жалобу на решение БАС.

Адвокат Гаджибейли Немат Керимли также заявил о неправомерности решения БАС. «На рассмотрение жалоб на выборы отводится 3 дня. У апелляционного суда было времени более чем достаточно, чтобы расследовать жалобу. Суд должен расследовать факты, доказательства, изложенные в жалобы, оценить их, а не ссылаться на субъективные заявления других кандидатов», - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Нарушены не только право на свободные выборы, но и право на справедливое судебное разбирательство

По его словам, хотя ЦИК объявил общие итоги выборов до утверждения результатов в Конституционным суде, остаются возможности обжалования в Верховном суде. «Если и Верховный суд не восстановит права Гаджибейли, то он может обратиться и в перспективе выиграть дело в ЕСПЧ. В его случае нарушены не только право на свободные выборы, но и право на справедливое судебное разбирательство. Ибо объявление решения через 3 часа после подачи апелляции не может считаться объективным и справедливым разбирательством», - отметил юрист.

Сотрудник БАС подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о решении по жалобе оппозиционера.

1 сентября в Азербайджане прошло голосование на досрочных парламентских выборах. По данным ЦИК, явка на выборах составила 37,27%, а правящая партия "Ени Азербайджан" получила 68 из 125 мест в парламенте. Очередные выборы в парламент должны были состояться 3 ноября, но на ноябрь в Баку запланирована международная климатическая конференция COP-29, и правящая партия предложила провести выборы раньше. На "Кавказском узле" опубликована справка "Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане".

Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в парламент Алиева".

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