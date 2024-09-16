Избирком утвердил итоги выборов в Азербайджане вопреки жалобам на нарушения

16 сентября 2024, 14:55

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Центризбирком Азербайджана утвердил протокол об общих итогах выборов, признав недействительными результаты голосования лишь на 46 участках. Многочисленные заявления о нарушениях проигнорированы, избирком не провел должного расследования, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября Центризбирком рассмотрел жалобы кандидатов на нарушения и признал недействительными результаты голосования на шести избирательных участках.

13 сентября ЦИК также по жалобам оппозиционных кандидатов, в том числе кандидата в депутаты Вафы Наги, признал недействительными результаты более чем на 16 участках, а 11 сентября - на трех участках. Однако эти решения не повлияли на результаты выборов. Для отмены результатов по округу должны быть признаны недействительными результаты на не менее 40% участков, пояснил глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы.

Сегодня ЦИК Азербайджана утвердил протокол об общих итогах выборов в парламент VII созыва и передаче результатов на проверку Конституционного суда, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарата ЦИК.

На 46 избирательных участках результаты голосования признаны недействительными ввиду выявленных нарушений, на 35 участках, где были выявлены нарушения, избирательные комиссии были распущены, рассказал он.

Однако отмена результатов выборов по 46 участкам не повлияла на позиции лидирующих кандидатов, объявленные по предварительным результатам голосования, отметил сотрудник ЦИК.

1 сентября в Азербайджане прошло голосование на досрочных парламентских выборах. По данным ЦИК, явка на выборах составила 37,27%, а правящая партия "Ени Азербайджан" получит 68 из 125 мест в парламенте. Итоги выборов сфальсифицированы, заявили оппозиционные партии и потребовали отменить результаты голосования. 12 сентября стало известно, что ЦИК счел необоснованными жалобы на нарушения, поданные оппозиционными кандидатами Натигом Джафарли и Арзуллой Булудом.

Из 125 избираемых депутатов 81 является членами 11 политических партий, 44 мандата достаются беспартийным кандидатам. При этом, согласно информации о лидирующих кандидатах, правящая партия «Ени Азербайджан» получает 68 мест.

Три депутата будут представлять в парламенте партию Гражданской солидарности (Фазаил Ибрагимли, Рафаэль Гусейнов и Танзиля Рустамханлы), двое – партию Справедливости, права и демократии (Гудрат Гасангулиев и Эльчин Мирзабейли), по одному - партии «Республиканская альтернатива» (Эркин Гадирли), партию Национальной независимости (Арзухан Алиев), партию Демократических реформ (Асим Моллазаде), партию «Отечество» (Гюнай Агамалы), партию Великое созидание (Фазиль Мустафа), партию Великий Азербайджан (Эльшад Мусаев), партию Национального фронта (Рази Нуруллаев) и Азербайджанскую партию демократического просвещения (Эльшан Мусаев).

Согласно законодательству, Конституционный суд в течение 10 дней после получения документов из ЦИК должен проверить результаты выборов и завершить процесс утверждения итогов выборов, рассказал представитель ЦИК.

Распространенные материалы создавали доказательную базу для отмены выборов, наверное, по меньшей мере в 10 округах

Центризбирком формально рассмотрел жалобы на нарушения в ходе выборов, считает руководитель организации "Платформа права" Самир Казымлы. «В день выборов и после появились десятки видеоматериалов о нарушениях и фальсификациях. Кандидаты в депутаты представили сотни актов и других свидетельстваз о нарушениях. Распространенные материалы создавали доказательную базу для отмены выборов, наверное, по меньшей мере в 10 округах. Но ЦИК для видимости расследования жалоб признал недействительными итоги в полсотне участков и впервые в истории современного Азербайджана не отменил результаты ни в одном избирательном округе. Рассмотрение жалоб было формальным», - сказал Казымлы корреспонденту «Кавказского узла».

Объективность избирательных администраций в Азербайджане не вызывает доверия, и поэтому достоверность объявленных результатов выборов также сомнительна, считает глава Института прав человека Эмин Гусейнов.

Председатели всех избиркомов - назначенцы правящей партии. В избиркомах нет представителей реальной оппозиции

«Избиркомы всех уровней - под полным контролем действующей власти. Председатели всех избиркомов - назначенцы правящей партии. В избиркомах нет представителей реальной оппозиции и гражданского общества. Венецианская комиссия Совета Европы и БДИПЧ ОБСЕ каждый раз предлагали в своих рекомендациях изменить принципы формирования избирательных комиссий, но этого не было сделано. Не было справедливого механизма обжалования. Получилось все так: «сами организовали выборы, сами провели, сами считали, сами проверяли жалобы, сами утвердили итоги». Конституционный суд также является придатком исполнительной власти, и проверка им результатов выборов станет формальной «нотариальной» процедурой», - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

Утверждение общих итогов парламентских выборов без серьезного расследования жалоб вызывает сожаление, заявил корреспонденту «Кавказского узла» руководитель Альянса наблюдения за выборами Мамед Мамедзаде.

По его мнению, выявление массовых серьезных нарушений подрывает доверие в целом к избирательному процессу и обуславливает необходимость отмены выборов. «Объявленные результаты несправедливы. Они свидетельствует о том, что в кризисе не только избирательная система страны, но и в целом демократические процессы. Это неуважение к голосу народа, попирание права на справедливое выборы», - сказал Мамедзаде.

Он с сожалением констатировал, что власти Азербайджана не демонстрируют воли на усовершенствование избирательного процесса и выполнения рекомендаций ОБСЕ. «У правительства Азербайджана есть обязательства перед ОБСЕ. Оно приглашает международную организацию и получает ее заключение. В предварительном заключении наблюдательной миссии ОБСЕ были серьезные беспокойства, и правительство должно было предпринять меры по их устранению. Но, к сожалению, в очередной раз рекомендации наблюдателей ОБСЕ были проигнорированы», - сказал Мамедзаде.

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане были эффективно организованы, но прошли без реальной конкуренции и с ограничениями свободы волеизъявления, а предвыборная агитация была едва заметной, констатировали представители совместной наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Бывший кандидат в депутаты по 70-му Нефтчалинскому округу Вафа Наги сообщила сегодня, что намерена обжаловать результаты выборов в суде и дойти до Европейского суда по правам человека.

Ни окружная избирательная комиссия, ни ЦИК не провели объективного расследования

«Несмотря на наличие у нас неопровержимых доказательств фальсификаций выборов в более чем половине участков нашего округа, ни окружная избирательная комиссия, ни ЦИК не провели объективного расследования. ЦИК для имитации «объективного расследования» отменил результаты только на пяти участках [округа]. Сегодня мы подадим жалобу в суд и, пройдя все инстанции, если понадобится, обратимся в ЕСПЧ», - сказала Наги корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, очередные выборы в парламент должны были состояться 3 ноября, но на ноябрь в Баку запланирована международная климатическая конференция COP-29, и правящая партия предложила провести выборы раньше. На "Кавказском узле" опубликована справка "Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане".

Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в парламент Алиева".

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