Итоги голосования на шести участках в Азербайджане признаны недействительными

15 сентября 2024, 14:59

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На шести избирательных участках аннулированы результаты голосования на досрочных парламентских выборах, объявил Центризбирком Азербайджана после рассмотрения жалоб кандидатов в депутаты Ульвии Шукюровой и Азиза Азизова.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября Центризбирком Азербайджана рассмотрел жалобы кандидата в депутаты Вафы Наги на нарушения на 23 избирательных участках и признал недействительными результаты голосования на шести участках, что не повлияло на общие итоги выборов в округе.

13 сентября ЦИК также по жалобам оппозиционных кандидатов признал недействительными результаты еще на более чем десяти участках. Однако это не повлияло на итоги выборов по округу. Ранее, 11 сентября, ЦИК отменил результаты голосования на трех участках 22-го Насими-Ясамальского избирательного округа из-за выявленных нарушений, но это решение также не повлияло на результаты выборов. Для отмены результатов по округу должны быть признаны недействительными результаты на не менее 40% участков, пояснил глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы.

Сегодня Центризбирком рассмотрел обращения кандидата в депутаты по Низаминскому первому избирательному округу №24 Ульвии Шукюровой и кандидата по Насими-Сабаильскому избирательному округу №23 Азиза Азизова, сообщает АПА.

После рассмотрения обращения Ульвии Шукюровой были признаны недействительными результаты голосования на участках № 4, 6, 28, 31 и 33, а после рассмотрения обращения Азиза Азизова признаны недействительными результаты голосования на участке №17.

За исключением этих шести участков, решение окризбиркома осталось в силе, говорится в публикации.

Азиз Азизов утверждал, что в день голосования на 10 избирательных участках округа произошли нарушения, сообщил член ЦИК Фуад Джавадов. "При расследовании его заявлений и представленных документов были обнаружены нарушения на избирательном участке №17 избирательного округа №23. Жалоба заявителя была частично удовлетворена, результаты голосования на избирательном участке №17 были аннулированы", - приводит сегодня его слова haqqin.az.

В свою очередь Ульвия Шукюрова заявляла, что в день голосования подсчет голосов на участках проводился неправильно, рассказала секретарь ЦИК Арифа Мухтарова. "Ее обращение сначала было рассмотрено окружной избирательной комиссией и признано необоснованным. Недовольная решением Шукюрова подала жалобу в ЦИК, представив соответствующие протоколы и документы. При расследовании кадров, распространенных в социальных сетях в день голосования, и других материалов были обнаружены нарушения, которые могли повлиять на итоги выборов. Поэтому результаты голосования на избирательных участках 4, 6, 28, 31, 33 округа признаны недействительными", - цитирует Мухтарову агентство.

Напомним, 1 сентября в Азербайджане прошло голосование на досрочных парламентских выборах в парламент. По данным ЦИК, явка на выборах составила 37,27%, а правящая партия "Ени Азербайджан" получит 68 из 125 мест в парламенте. Итоги выборов сфальсифицированы, заявили оппозиционные партии и потребовали отменить результаты голосования. 12 сентября стало известно, что ЦИК счел необоснованными жалобы на нарушения, поданные оппозиционными кандидатами Натигом Джафарли и Арзуллой Булудом.

Очередные выборы в парламент должны были состояться 3 ноября, но на ноябрь в Баку запланирована международная климатическая конференция COP-29, и правящая партия предложила провести выборы раньше. На "Кавказском узле" опубликована справка "Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане".

Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в парламент Алиева".

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