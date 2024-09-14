Итоги рассмотрения жалоб на результаты выборов в парламент Азербайджана разочаровали кандидатов

14 сентября 2024, 01:11

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Кандидат в депутаты парламента Азербайджана Вафа Наги представила в ЦИК доказательства нарушений на выборах, однако недействительными результаты были признаны только на шести участках, что не повлияло на итоги выборов по округу. ЦИК признал недействительными результаты еще на более чем десяти участках, однако это также на итоги выборов не повлияло. Кандидаты, подавшие жалобы, остались недовольны решениями ЦИК.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября в Азербайджане прошло голосование на внеочередных выборах в парламент. По данным ЦИК, явка на выборах составила 37,27%, а правящая партия "Ени Азербайджан" получит 68 из 125 мест в парламенте. Итоги выборов сфальсифицированы, заявили оппозиционные партии и потребовали отменить результаты голосования. Голосование сопровождалось массовыми нарушениями и фальсификациями, утверждает "Платформа III Республики". 12 сентября стало известно, что ЦИК Азербайджана счел необоснованными жалобы на нарушения в ходе выборов, поданные оппозиционными кандидатами Натигом Джафарли и Арзуллой Булудом.

Очередные выборы в парламент должны были состояться 3 ноября, но на ноябрь в Баку запланирована международная климатическая конференция COP-29, и правящая партия предложила провести выборы раньше. На "Кавказском узле" опубликована справка "Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане".

13 сентября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила результаты рассмотрения жалобы кандидата в депутаты Вафы Наги.

Наги подала жалобы о нарушениях закона на 23 избирательных участках округа с утверждениями об удалении избирателей, вбросах бюллетеней, подсчете голосов вне участков, и потребовала аннулирования результатов голосования, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в аппарате ЦИК.

"В ходе расследования кандидат отказался отдать принесенные с собой протоколы о результатах голосования с участков, а представили их изображения на электронных носителях. Однако к расследованию принимают оригиналы протоколов. К своей жалобе она приобщила электронный файл, содержащий 86 видеоматериалов. Нарушения были установлены только в двух видео. По итогам расследования нарушения законодательства, которые могли так или иначе повлиять на волеизъявление избирателей, были обнаружены только на шести участках – NN 24, 27, 34, 35, 48 и 49. Результаты голосования по ним признаны недействительными», - сказал представитель Центризбиркома.

При этом он подчеркнул, что аннулирование результатов на шести участкам не повлияло на общие итоги выборов в округе, где 49 избирательных участков. По этому округу по-прежнему лидирует кандидат Танзиля Рустамханлы.

Вафа Наги не согласна с решением. «Во-первых, меня не пустили на рассмотрение моей жалобы. Сначала меня не пускали под предлогом того, что я опоздала на заседание, хотя моя жалоба еще не рассматривалась. Потом от меня стали требовать сдать мобильный телефон, чтобы я не могла фиксировать происходящее. Я указывала не неправомерность изъятия телефона кандидата в депутаты согласно закону. В итоге разбирательство прошло без моего участия. ЦИК формально рассмотрел жалобу. Они для проформы расследовали жалобу. Мы представили доказательства серьезных нарушений и фальсификаций с 23 участков. По семи участкам имеющиеся у нас протоколы, подписанные членами комиссий, не совпадали с объявленными результатами. И я эти протоколы представила им. Неверное утверждение, что я только представила изображения протоколов на электронных носителях. По другим 16 участкам мы представили видеодоказательства вброса бюллетеней. Если вычесть результаты и по этим участкам, то 3 тысячи голосов другого кандидата Рустамханлы автоматически были бы ликвидированы и она более не являлась победителем», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что после консультаций с юристами примет решение, обращаться ли в суд или нет.

По информации на сайте ЦИК на 21.20 (20.20 по мск) за Рустамханлы проголосовали 5806 человек, за Наги – 3122.

Центральная избирательная комиссия Азербайджана 13 сентября признала также недействительными результаты голосования на парламентских выборах в 30-м избирательном участке 21-го Насими-Бинагадинского округа на основе жалобы кандидата в депутаты от партии «Мусават» Гюльаги Асланлы. При этом в ЦИК сообщили, что это не повлияло на исход выборов по всему округу, где лидирует кандидат от правящей партии «Ени Азербайджан», депутат последнего созыва Малахат Ибрагимгызы.

ЦИК также отменил результаты выборов на трех участках по 97-му Тертер-Агдере-Геранбойскому избирательному округу на основе жалобы кандидата в депутаты, активиста Шахрияра Меджидзаде. В этом округе отмена результатов также не повлияла на общий исход выборов. Здесь тоже лидирует кандидат от правящей партии «Ени Азербайджан», депутат парламента последнего созыва Анар Мамедов.

Кроме того, ЦИК рассмотрел жалобы еще по четырем округам – 17-му Ясмальскому третьему, 22-му Насими-Ясамальскому и 120-му Джебраил-Губадлинскому округу, 8-му Бинагадинскому первому не удовлетворив их.

Подавший жалобу по 8-му Бинагадинскому первому округу зампред партии «Мусават» Мустафа Гаджибейли заявил о необъективности расследования жалоб. «Несмотря на многочисленные доказательства нарушений, видеосвидетельства, акты, подписанные наблюдателями, материалы в СМИ, ЦИК в лучшем случае отменяет результаты в 1-3 участков. Это не соответствует масштабам фальсификаций, которые имели место практически повсеместно. Это продолжение порочной практики проведения выборов с фальсификациями, а потом прикрытия их формальными разбирательствами. Не случайно ЕСПЧ приняли десятки, если не сотни решений о нарушении прав на выборы из Азербайджана», - сказал Гаджибейли корреспонденту «Кавказского узла».

Ранее, 11 сентября ЦИК отменила результаты досрочных парламентских выборов на трех избирательных участках 22-го Насими-Ясамальского избирательного округа в виду выявленных нарушений. Однако это решение также не повлияло на результаты выборов по всему округу, где 36 избирательных участков, отметили в ЦИК. После отмены результатов по трем участкам по-прежнему лидирует глава партии Демократических реформ, депутат последнего созыва Асим Моллазаде. А жалобы на нарушения подал глава партии «Республиканская альтернатива» (REAL) Ильгар Мамедов.

Он выразил не согласие с решением ЦИК. "ЦИК отклонила мою жалобу об аннулировании результатов выборов по округу, проигнорировав основные аргументы и доказательства, которые я представил. В результате, как я и обещал в прошлом году (в случае не избрания депутатом, уйти с поста главы партии, - прим. «Кавказского узла»), я ушел с поста лидера партии REAL. После решения Конституционного суда по итогам выборов политический комитет изберет нового лидера партии”, - написал Мамедов в Facebook*.

От других комментариев он воздержался, отметив, что в ближайшее время подробно расскажет о своей дальнейшей политической деятельности.

Недоволен результатами рассмотрения жалобы и другой член политкомитета REAL Натиг Джафарли, который баллотировался по 33-му Хатаинскому первому избирательному округу. По этому округу ЦИК утвердил результаты без изменений по всем участкам. «Представленные нами факты, доказательства оставили без внимания. Я на заседании ЦИК задал несколько вопросов. Я спросил, как же так, на 40-м участке, где исправительное учреждение и кандидаты не могли вести агитацию, провластный кандидат набрал 1001 голос, то есть 99 процентов от списочного состава? И это при том, что осужденные лица, как правило, люди, недовольные властью. Как же получается, что в одной школе на разных участках, где был мой наблюдатель, кандидат от власти Захид Орудж получил всего семь голосов, а там, где не было моего наблюдателя, - 920? Я спросил, как же могло получиться так, что при явке по всему округу 20% и 15-20%% на подавляющем большинстве участков, на 36 участке, где моего наблюдателя удалили, явка оказалась 80%ая? Я не смог получить ответов на мои вопросы, мои возражения просто отклонили», - сказал Джафарли корреспонденту «Кавказского узла».

1 сентября были признаны недействительными результаты выборов на двух участках 78-го Лянкяранского сельского округа. Жалоба была подана кандидатом в депутаты Азизханом Азизовым. Но и в этом случае отмена результатов не повлияла на общие итоги выборов в округе, где лидирует представитель правящей партии, историк Анар Искендеров.

Для отмены результатов по округу должны быть признаны недействительными результаты не менее чем в 40 процентах участках, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы.

«Наверно, эти выборы станут первыми парламентскими выборами в Азербайджане, когда ЦИК не отменит результаты ни в одном округе. Несмотря на многочисленные видеофакты нарушений, ЦИК отменил результаты только на порядка 10 избирательных участках, в то время как по стране 6500 избирательных участков», - сказал он.

Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в парламент Алиева".

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