Избирательный участок в Азербайджане. Фото: report.az https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/predstaviteli-cik-rf-budut-nablyudat-za-prezidentskimi-vyborami-v-azerbajdzhane/

13 сентября 2024, 05:02

ЦИК Азербайджана отклонил две жалобы на фальсификации голосования

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жалобы на нарушения в ходе голосования на парламентских выборах, поданные оппозиционными кандидатами Натигом Джафарли и Арзуллой Булудом, Центризбирком Азербайджана счел необоснованными. 

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября в Азербайджане прошло голосование на внеочередных выборах в парламент. По данным ЦИК, явка на выборах составила 37,27%, а правящая партия "Ени Азербайджан" получит 68 из 125 мест в парламенте. Итоги выборов сфальсифицированы, заявили оппозиционные партии и потребовали отменить результаты голосования. Голосование сопровождалось массовыми нарушениями и фальсификациями, утверждает "Платформа III Республики".

Очередные выборы в парламент должны были состояться 3 ноября, но на ноябрь в Баку запланирована международная климатическая конференция COP-29, и правящая партия предложила провести выборы раньше. На "Кавказском узле" опубликована справка "Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане". 

Жалобы двух оппозиционных кандидатов в депутаты были рассмотрены на заседании ЦИК Азербайджана 12 сентября. Один из них, член политкомитета партии РЕАЛ Натиг Джафарли, заявлял о фальсификациях при голосовании на семи избирательных участках 33-го Хатаинского первого избирательного округа, но Центризбирком счел, что никаких нарушений там не было. Согласно их данным, больше всех голосов в этом округе собрал депутат парламента последнего созыва, глава Центра социальных исследований Захид Орудж.

Жалоба, поданная кандидатом в депутаты от партии «Мусават» Арзуллой Булудом, также была признана необоснованной. Оппозиционер заявлял о нарушениях на восьми избирательных участках 31-го Сураханского второго округа, в котором ЦИК считает победителем бывшего главу миссии Азербайджана при НАТО Гая Мамедова, сообщило информагентство Turan.

Глава ЦИК Мазахир Панахов сообщил, что рассматриваются еще 20 жалоб на фальсификации в ходе голосования 1 сентября.

Ранее, 11 сентября, ЦИК Азербайджана признал факт нарушений на избирательных участках №29 и №32 Лянкяранского сельского избирательного округа №78, а также по участкам №2, 14 и 20 Насими-Ясамальского округа №22. Жалобы на нарушения в этих округах подали соответственно кандидаты Азизхан Азизов и Ильгар Мамедов. Итоги голосования по перечисленным участкам будут аннулированы, сообщил Report. 

Жалобы кандидатов в депутаты по 42-му Сумгайытскому перевому избирательному округу Афаг Майыловой и Улдуз Гулиевой к рассмотрению приняты не были под предлогом пропуска установленных законом сроков их подачи. Срок приема жалоб истек вечером 11 сентября. 

Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в парламент Алиева".

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Примечание:

"Сенатор Бен Кардин призвал Ильхама Алиева освободить активистов и журналистов", "Кандидат в депутаты парламента Азербайджана пожаловалась на задержание на акции протеста", "Кандидаты от оппозиции обжалуют итоги парламентских выборов в Азербайджане".

Автор: "Кавказский узел"

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