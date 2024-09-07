Арест четырех журналистов Abzas Media продлен на три месяца

07 сентября 2024, 13:52

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Суд в Баку продлил срок ареста журналистов Abzas Media Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Хафиза Бабалы и Наргиз Абсаламовой. Адвокаты намерены обжаловать эти решения.

Как писал "Кавказский узел", шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. В середине августа им предъявлены новые обвинения по семи статьям УК Азербайджана 1 . 6 сентября Хатаинский райсуд Баку продлил арест Эльнары Гасымовой до 13 ноября.

Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Хатаинский райсуд сегодня продлил на три месяца срок ареста директора и главного редактора Abzas Media – Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» их адвокаты Зибейда Садыгова и Эльчин Садыгов.

По словам защитников, Гасанли и Вагифгызы заявили суду о своей невиновности и подчеркнули, что обвинения сфальсифицированы в отместку за журналистские расследования фактов коррупции. Адвокаты отметили, что подадут апелляционные жалобы на решения суда.

Следствие попросило еще время для расследования

Этот же суд продлил сегодня срок ареста Хафиза Бабалы, также на три месяца – до 20 декабря, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналиста Расул Джафаров.

«Следствие попросило еще время для расследования. Мы указали, что нет необходимости содержать Хафиза Бабалы под стражей. Бабалы не считает себя виновным и не собирается скрываться. С другой стороны, он инвалид третьей группы по зрению, у него варикозное расширение вен на стопе, и с гуманитарной точки зрения содержать его под стражей также нет необходимости. Хафиз Бабалы отверг все обвинения и заявил, что истинная причина его ареста - проводимые им журналистские расследования фактов коррупции», - рассказал адвокат, добавив, что на решение суда будет подана жалоба.

Вчера, 6 сентября, Хатаинский райсуд продлил до 20 декабря срок ареста Наргиз Абсаламовой, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат журналистки Ровшана Рагимова.

По ее словам, журналистка в суде отвергла обвинения и заявила, что ее преследуют за профессиональную работу – репортажи и расследования Abzas Media. На ее арест также будет подана апелляционная жалоба, подчеркнула Рагимова.

Сотрудник Хатаинского районного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о продлении сроков ареста обвиняемых.

Напомним, 1 июня стало известно, что суд в Баку отправил под арест экономиста Фарида Мехрализаде, задержанного 30 мая и также обвиненного по делу Abzas Media. Мехрализаде стал новым обвиняемым по этому делу, чтобы следователи могли продлить срок расследования, предположил правозащитник Эмин Гусейнов. 6 сентября Мехрализаде был оставлен под стражей еще на три месяца, до 19 декабря.

В апреле руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли был арестован по обвинению в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media. Однако в мае уголовное дело правозащитника было выделено в отдельное от дела Abzas Media производство.

По делу Abzas Media в апреле был арестован и руководитель онлайн-платформы Meclis.info Имран Алиев, он также обвинен в контрабанде. Неугодных властям журналистов и активистов привлекают по делу Abzas Media, чтобы затруднить им защиту, предположили правозащитники. Они пояснили, что адвокаты, готовые участвовать в политических делах, уже задействованы в деле Abzas Media, а каждый адвокат может защищать не более одного фигуранта дела.

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