Продлен срок ареста Магомеду Омарову

04 сентября 2024, 19:15

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Суд продлил меру пресечения бывшему главе Сергокалинского района Магомеду Омарову, арестованному по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.

Как писал "Кавказский узел", глава Сергокалинского района Магомед Омаров после атаки боевиков в Дагестане был исключен из "Единой России", освобожден от должности, а 25 июня арестован на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве. 5 июля стало известно, что Омаров вышел на свободу, отбыв срок ареста. 6 июля стало известно, что Омаров задержан уже по уголовному делу. Суд в Махачкале до 5 сентября арестовал Магомеда Омарова по обвинению в мошенничестве с землей и отмывании денег. Следствие оценило ущерб в сумму более трех миллионов рублей. 30 июля следствие сообщило, что Магомед Омаров подозревается в мошенничестве с грантами Минсельхоза. По версии следствия, он помог своему сыну получить грант на развитие животноводства, а тот потратил деньги, приложив к отчету поддельный документ.

Продлен срок ареста бывшему главу Сергокалинского района Магомеду Омарову, чьи родственники участвовали в теракте, сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

"Суд постановил продлить срок содержания под стражей Магомеду Омарову", - процитировал сегодня ее слова ТАСС. На какой срок продлен арест, в сообщении не уточняется.

На сайте Советского районного суда Махачкалы, который в июле избрал меру пресечения Омарову, к 19.15 мск не содержится информации о продлении срока его ареста.

Следователи считают, что сын Омарова Осман создал группировку, участники которой совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Одним из убитых силовиками оказался племянник главы района Али Закаригаев, который возглавлял районное отделение "Справедливой России".

Напомним, 23 июня в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Атаки можно было предотвратить, если бы силовые структуры тщательнее охраняли религиозные объекты и уделяли должное внимание превентивной работе, указали ветераны спецслужб. Однако охрана религиозных объектов в Дагестане была усилена лишь на следующий день после нападений боевиков и гибели людей.

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