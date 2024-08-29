Срок ареста Заура Магомедова продлен на три месяца

29 августа 2024, 12:32

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Суд продлил на три месяца срок содержания под стражей Заура Магомедова, обвиняемого в причастности к атаке боевиков в Дербенте и Махачкале. Арест продлен, несмотря на жалобы защиты Магомедова, что доказательства по делу сфальсифицированы, сообщил адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", 19 июля родственники Заура Магомедова, обвиняемого в причастности к атаке боевиков в Дербенте и Махачкале, заявили, что силовики подбросили улики при обыске в его доме. Заключение по итогам визита к Магомедову в СИЗО, в ходе которого он рассказал о пытках, отправлено в прокуратуру, отметил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

16 июля стало известно, что Заур Магомедов пожаловался на пытки в изоляторе.

27 августа суд продлил Зауру Магомедову его срок содержания под стражей на три месяца, несмотря на то, что его защита ранее пожаловалась на фальсификации обвинения, рассказал сегодня адвокат Магомед Мусаев.

Он отметил, что защита обжалует продление ареста Магомедову. Мусаев также рассказал, что администрация ИВС Махачкалы, в котором содержится его подзащитный, затянула с ответом на запрос адвоката о том, имели ли место в действительности пытки Магомедова.

"На днях будет месяц, который по закону является максимальным сроком для предоставления ответа. Несколько дней будем ждать ответ на запрос, чтобы приложить данные, зафиксированные в журнале этого ИВС к нашим жалобам", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Мусаев добавил, что после того, как он вступил в дело, Магомедов перестал жаловаться на пытки. "Мы бы уже и не допустили их. Но, чтобы наши утверждения не были голословными, и мы смогли приложить доказательства, ждём ответа из ИВС УВД Махачкалы, где в журнале, со слов Заура, зафиксированы его телесные повреждения в результате избиения и пыток" – пояснил Мусаев.

Напомним, 27 июня суд в Махачкале арестовал по статье о теракте участника группы, созданной Османом Омаровым. По версии следствия, обвиняемый помогал организовывать атаку в Дербенте, но не участвовал в ней. 4 июля стало известно об аресте на два месяца жителей Сергокалы и Махачкалы Магомеда, Халида и Заура Магомедовых по обвинению в подготовке терактов и незаконном обороте оружия и взрывчатки.

23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, боевики совершили нападение на православную церковь Покрова Пресвятой Богородицы и синагогу Келе-Нумаз в Дербенте, а также на Свято-Успенский кафедральный собор и на синагогу в Махачкале. В результате нападений погибли 22 человека. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

"Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

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