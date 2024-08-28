Даудов обвинил Украину и Запад в информатаках на спецназ "Ахмат"

28 августа 2024, 02:30

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В отсутствие успеха на поле боя Украина и страны Запада повысили интенсивность информационных вбросов про спецназ "Ахмат" и его командира Апти Алаудинова, обвиняя бойцов в отступлении, массовой гибели и сдаче в плен, заявил чеченский министр Ахмед Даудов.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что в последние недели повысилась "интенсивность информационных вбросов и диверсий в адрес спецназа "Ахмат", в адрес всех подразделений Чеченской республики, в частности - командира, героя России Апти Алаудинова".

По словам министра, что в интернете распространяется "провокационный контент", который, по его мнению, монтируется искусственно, причем, "как правило, любительского уровня". Однако, добавил Дудаев, "периодически используются инструменты искусственного интеллекта". Об этом он написал 27 августа в своем телеграм-канале.

По мнению чеченского министра, такой контент создается с целью создать впечатление, что бойцы "Ахмата" массово отступают, сдаются в плен в больших количествах или же массово гибнут. Причем, как отметил Даудов, к дезинформационной кампании присоединились и западные средства массовой информации, например, Washington Post или New York Times.

Дезинформационная кампания, по мнению министра, связана с тем, что украинские военные не могут добиться успехов на поле боя, поэтому пришлось запускать "информационку". Но, добавил Даудов, "наше общество имеет иммунитет против попыток создать ложное общественное мнение".

"Кавказский узел" писал, что 9 августа молодой человек извинился за слова о том, что бойцы "Ахмата" в Курской области скрываются за спинами срочников. Командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что украинские военнослужащие, вошедшие на территорию области, прошли мимо опорных пунктов его подразделений, расположенных на границе.

13 августа Алаудинов сообщил, что в Курской области попали в плен три связиста и два стрелка подразделения "Ахмат-Чечня". Он подчеркнул, что в плен попали "не кадыровцы", бойцы подразделения "Ахмат-Чечня", а спецназа "Ахмат", и добавил, что для чеченца нет ничего позорнее плена. Днем ранее он назвал сообщения о массовой сдаче чеченских бойцов в плен "вбросами противника".

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