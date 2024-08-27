ФСИН назвало фейком информацию о притеснении мусульман в суровикинской колонии

27 августа 2024, 20:03

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Информация о притеснении мусульман в ИК №19 в Суровикино, где 23 августа произошел захват заложников, является недостоверной, заявило управление ФСИН по Волгоградской области, не приведя доказательств своих слов.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа в колонии №19 в Суровикино четверо заключенных (уроженцы Таджикистана и Узбекистана), объявив себя сторонниками "Исламского государства"*, захватили в заложники 12 человек. Были убиты трое сотрудников колонии, еще двое позднее умерли в больнице. В результате штурма участники захвата были убиты. В ИК №19 в Суровикино, где заключенные захватили сотрудников колонии в заложники, крайне плохие бытовые условия, и практикуются провокации против мусульман, что могло привести к бунту, рассказал правозащитник Игорь Нагавкин. Причиной случившегося стала дегуманизация системы ФСИН, уверены правозащитница Анна Каретникова и журналист Вячеслав Лемкус.

"Притеснение мусульман было. При водворении в штрафные изоляторы у них отнимались Кораны, коврики. Хотя по Конституции и по законам данные предметы допустимы при содержании в штрафных изоляторах и в карцерах", - рассказал "Кавказскому узлу" Игорь Нагавкин.

Управление федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области назвало недостоверной информацию о плохих условиях содержания в колонии № 19 и притеснениях мусульман.

"Информация, размещенная в одном из телеграм-каналов, о том, что в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области плохие условия содержания и устраивались провокации против осужденных мусульман, является фейковой", - процитировал "Интерфакс" сообщение пресс-службы ведомства. Доказательств, подтверждающих это утверждение, в публикации не приводится.

Днем ранее ведомство также, не приводя доказательств, опровергло сообщение о том, что заключенные поощрялись мобильными телефонами и самогоном. «Информация о том, что в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области сотрудники учреждения поощряли осужденных самогоном и средствами мобильной связи, является фейковой", - процитировало сообщение ведомства ТАСС 26 августа.

В Telegram-канале областного управления ведомства этих опровержений к 20.00 мск не содержится.

О том, что в колонии у осужденных была возможность купить телефоны с выходом в интернет, таким образом они могли читать запрещенную литературу, а за перевыполнение плана могли получать передачи или свидания, сообщал 25 августа Telegram-канал Mash. В сообщении также говорится, что в колонии был и самодельный самогонный аппарат.

Захват произошел на заседании дисциплинарной комиссии, где в том числе рассматриваются дела злостных нарушителей. Участники захвата заложников объявили себя сторонниками запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", говорится в справке "Кавказского узла".

Захват заложников в Суровикино стал вторым в ЮФО за три месяца. Ему предшествовал аналогичный инцидент, произошедший в середине июня в ростовском СИЗО. В обоих случаях нападавшие объявили себя сторонниками "Исламского государства"*. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Захваты заложников в волгоградской колонии и ростовском СИЗО летом 2024 года".

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