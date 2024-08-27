Подозреваемая в совершении теракта школьница из Невинномысска оставлена в СИЗО

27 августа 2024, 10:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ставропольский краевой суд отказался смягчать меру пресечения находящейся в СИЗО 15-летней девятикласснице из Невинномысска, которая вместе со своим сверстником подозревается в совершении серии поджогов базовых станций операторов связи.

Как информировал "Кавказский узел", 6 августа стало известно, что силовики задержали в Ставропольском крае двух подростков – 15-летнего восьмиклассника и 15-летнюю девятиклассницу. Они подозреваются в поджогах четырех базовых станций операторов связи.

Согласно материалам дела, ранее следователь обратился в суд с ходатайством заключить под стражу девочку-подростка из Невинномысска, которая учится в девятом классе и заподозрена в совершении теракта. Суд арестовал ее до 30 сентября. Адвокат школьницы обжаловал это решение и попросил суд смягчить школьнице меру пресечения. Защитник отметил, что школьница не может посещать учебу, так как она находится в СИЗО, и что следствие не привело конкретных оснований, чтобы считать, что она может скрыться, если будет находиться на свободе. Адвокат отметил, что единственным аргументом для ареста девочки-подростка следователь привел тяжесть преступления, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Ставропольского краевого суда.

Против изменения меры пресечения школьнице выступил прокурор. В итоге суд отказался изменить меру пресечения девочке-подростку и оставил ее под стражей. "Объективных данных, свидетельствующих о невозможности [школьницы] содержаться под стражей в условиях следственного изолятора по состоянию здоровья, в представленных материалах не имеется", – сказано в решении суда.

Статья 205 УК РФ "Теракт" предусматривает до пожизненного лишения свободы.

Напомним, следствие считает, что двое подростков совершили серию поджогов базовых станций операторов связи в Ставрополе. В городе в течение пяти дней были совершены поджоги четырех базовых станций операторов связи. Речь идет о станциях около магазина "Лемана Про" на улице Южный обход около магазина "Метро", рядом с Дворцом правосудия на улице Дзержинского, а также вблизи магазина "Магнит" в Промышленном районе.

"Кавказский узел" также писал, что 27 июля родители подростков, задержанных в Новосибирске за поджог релейных шкафов, станции сотовой связи и самолета СУ-24, распространили заявление. В нем они подчеркнули, что убеждены в том, что дело сфальсифицировано. Аналогичные дела следователи заводили в регионах юга России, хотя в них наблюдаются признаки провокаций со стороны самих силовиков, а заказчик таких преступлений остается неустановленным, отметил юрист.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.