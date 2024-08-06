Источники сообщили о задержании на Ставрополье двоих подростков за теракт

06 августа 2024, 10:59

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Силовики задержали в Ставропольском крае двух 15-летних подростков, подозреваемых в поджогах четырех базовых станций операторов связи. В отношении школьников заведено дело о теракте, сообщили источники.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего восьмиклассника и 15-летнюю девятиклассницу, которых подозревают в причастности к серии поджогов базовых станций операторов связи в Ставрополе. В городе в течение пяти дней были совершены поджоги четырех базовых станций операторов связи.

Речь идет о станциях около магазина "Лемана Про" на улице Южный обход около магазина "Метро", рядом с Дворцом правосудия на улице Дзержинского, а также вблизи магазина "Магнит" в Промышленном районе, передала 5 августа "Победа 26" со ссылкой на источник.

В отношении подростков заведено уголовное дело о теракте, следствие считает, что они совершили поджоги для дестабилизации деятельности органов власти, отметил 5 августа телеграм-канал "Baza" со ссылкой на источник.

На 10.55 мск на сайтах Следкома и следственного управления СКР по Ставропольскому краю, а также на сайте управления МВД по Ставропольскому краю нет сообщений о задержании подростков по делу о поджогах базовых станций операторов связи.

Статья 205 УК РФ "Теракт" предусматривает до пожизненного лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине в Ставропольском крае периодически происходят инциденты с поджогами различных объектов. В частности, 1 августа 2023 года стало известно о задержании местной жительницы за попытку поджога военкомата в Ставрополе.

Напомним, 27 июля родители подростков, задержанных в Новосибирске за поджог релейных шкафов, станции сотовой связи и самолета СУ-24, распространили заявление, в которое подчеркнули, что они убеждены в том, что дело сфальсифицировано. Аналогичные дела следователи заводили в регионах юга России, хотя в них наблюдаются признаки провокаций со стороны самих силовиков, а заказчик таких преступлений остается неустановленным, отметил юрист.

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