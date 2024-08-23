23 августа 2024, 20:40

Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в оправдании экстремизма

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Дело об оправдании терроризма заведено на жителя Урванского района в связи с его публикациями в интернете, сообщила ФСБ.

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Кабардино-Балкарии, подозреваемого в оправдании терроризма в интернете, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на республиканское управление УФСБ .

По данным спецслужбы, житель Урванского района распространял в интернете материалы, содержащие информацию, оправдывающую террористическую деятельность, говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России), которая предусматривает до семи лет лишения свободы, говорится в сообщении. 

"Кавказский узел" также писал, что в оправдании терроризма заподозрена журналистка из Кабардино-Балкарии Залина Маршенкулова. Следствие объявило ее в международный розыск.

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Примечание:

"Следователь связал требование продлить арест Кеворковой с ее профессией и связями", "Житель Нарткалы заподозрен в экстремизме", "Суд оставил в силе заочный арест Маршенкуловой".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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