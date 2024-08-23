Жители Новошахтинска рассказали о своем восприятии атак на город

23 августа 2024, 01:04

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Новошахтинцы осознают повышенный риск атак беспилотников на город со стороны Украины из-за наличия в нем нефтеперерабатывающего завода и не собираются эвакуироваться, но требуют наладить работу сирен, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 15 домов в Новошахтинске были повреждены взрывной волной после того, как военные сбили ракету. Такие данные сообщили власти города 21 августа.

Жительница Новошахтинска Елена обеспокоена новостью о том, что обломки сбитой ракеты упали на домовладения в городе. "Это не впервой, когда падают обломки того, что сбивают в небе над городом. Мы, так сказать, привыкли к взрывам примерно раз в два месяца. Если не ошибаюсь, в июне я очень четко слышала звуки взрыва в нашем районе Стройбюро. А в этот раз я с утра в новостях узнала про обломки ракеты, а потом в городе уже обсуждали, что есть пострадавшие дома", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жители города понимают, что есть опасность из-за нефтеперерабатывающего завода, но покидать город не собираются, рассказала Елена. "Это постоянная тема обсуждений на работе, при встречах. Мы все знаем, что у нас есть нефтеперерабатывающий завод, Украина пытается нанести удары по нему, пока не получается, но обломки постоянно приводят к пожарам, разрушениям. Никто в моем окружении не говорит об эвакуации. Такой опасности, чтобы боялись за жизнь, нет", - отметила она.

Другая жительница города Марина тоже не задумывается о переезде. "Куда мне уехать, если вся моя родня здесь? Если только будет, как в Курской области. Но надеюсь, что не придется. Обломки этих дронов и ракет нас пока не пугают. Да, есть там разрушения, и пожары бывают, но это по всей Ростовской области", - сказала Марина корреспонденту "Кавказского узла".

Людмила вместе с мужем снимает дом в районе Новой Соколовки, района Новошахтинска. "Нефтезавод находится рядом с нашим районом, но я не видела пострадавших домов. Взрыв слышали, но разрушений на нашей улице нет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она также рассказала, что не думает об эвакуации. "Мы привыкли, если честно. Мне кажется, пока ракета рядом с нашим домом не упадет, мы не задумываемся о переезде. Просто мы снимаем жилье и здесь очень хорошо обустроились. С одной стороны нам легче, в целом какая разница, где снимать, но с другой стороны, здесь постоянная работа, и уже привыкли", - отметила она.

Пользователи Telegram под постом губернатора Ростовской области Василия Голубева о повреждении домов взрывной волной поинтересовались эффективностью систем оповещения.

"А предупреждение было? Где оповещение, что ракета летит. Или это секрет был? Благо, что не пострадал никто", - написал Каспер. "Именно поэтому воздушная тревога должна врубаться моментально", - написал К.К.

Пользователь под псевдонимом лампа спросил мнения, стоит ли "из Ростовской области уезжать" и "на сколько километров". К 00.55 мск 23 августа публикация в Telegram-канале губернатора набрала 465 отметок "нравится", 27 отметок "не нравится" и 94 комментария.

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