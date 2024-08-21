Мэр Новошахтинска назвал число поврежденных взрывной волной домов

21 августа 2024, 18:01

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Пятнадцать частных домов получили повреждения при падении обломков ракеты, сообщил мэр Новошахтинска по итогам подворового обхода.

Как писал "Кавказский узел", несколько домов в Новошахтинске повреждены взрывной волной после того, как военные сбили ракету, сообщил сегодня губернатор Ростовской области.

Комиссия по обследованию и оценке повреждений провела подворовой обход в районе, где упали обломки сбитой ракеты, проводится оценка ущерба, сообщил сегодня глава Новошахтинска Сергей Бондаренко.

"Установлено, что в 15 частных домовладениях из-за взрывной волны повреждены окна и двери", - сообщил он в своем Telegram-канале. По его словам, чиновники объясняют собственниками, какие документы необходимо собрать для предоставления выплат и оказания помощи в восстановлении поврежденного имущества.

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