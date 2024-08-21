Дома в Новошахтинске повреждены после взрыва ракеты

21 августа 2024, 14:00

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Несколько домов в Новошахтинске повреждены взрывной волной после того, как военные сбили ракету, сообщил губернатор Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", на западе Ростовской области сегодня около 01 мск была сбита ракета, сообщил губернатор Василий Голубев. По предварительным данным, жертв и разрушений из-за падения осколков нет, добавил он.

Обломки сбитой ракеты упали на пустыре, но, по уточненной информации, взрывной волной повреждены оконные и дверные проемы в нескольких частных домах Новошахтинска, сообщил в 12.21 мск Василий Голубев.

"В течение дня специалисты муниципалитета комиссионно определят нанесенный ущерб, чтобы впоследствии помочь гражданам в восстановлении поврежденного имущества", - написал он в своем телеграм-канале.

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