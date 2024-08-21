21 августа 2024, 03:08

Ракета сбита в Ростовской области

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Сегодня силами ПВО на западе Ростовской области сбита ракета, сообщил губернатор Василий Голубев.

Как информировал "Кавказский узел", после начала специальной военной операции (СВО) на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотника загорелось дизтопливо на территории промышленных складов в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара медицинская помощь понадобилась 41 спасателю, 18 из них госпитализированы. 20 августа пожар так и не был потушен, площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров.

На западе Ростовской области сегодня около часа ночи была сбита силами противовоздушной обороны ракета, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, жертв и разрушений из-за падения осколков нет, добавил чиновник.

Напомним, что 20 июля силы ПВО сбили 26 беспилотников, пытавшихся атаковать регион. В ночь на 9 июля в Ростовской области был сбит 21 беспилотник. 5 июля военные в Ростовской области обезвредили 10 дронов, запущенных со стороны Украины.

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Примечание:

"Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток", "Беспилотники атаковали Ростовскую область", "В Тацинском районе взорвалась ракета".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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