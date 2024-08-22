22 августа 2024, 02:48
Прокурор в ростовском суде запросил длительные сроки для участников "Азова"*
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону начались прения по делу участников украинского подразделения "Азов"*, которые обвиняются в участии в террористической организации и насильственном захвате власти. Прокурор запросил для обвиняемых сроки от 16 до 24 лет.
Как писал "Кавказский узел", 21 мая 2023 года на рассмотрение Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону поступило дело 24 членов украинского полка "Азов"*, которые обвиняются в участии в террористической организации.
Изначально на скамье подсудимых было 24 обвиняемых, однако одни из них, Александр Ищенко, умер в СИЗО. Еще двое фигурантов, Давид Касаткин и Дмитрий Лабинский были в 2022 году переданы при обмене пленными украинским властям, их судят заочно. Для Касаткина прокурор запросил самый большой срок - 24 года колонии строгого режима, для Лабинского - 23 года колонии строгого режима, пишет 21 августа "Коммерсант".
Для обвиняемых женщин Нины Бондаренко, Ирины Могитич, Марины Текин и Владиславы Майбороды прокурор запросил 16 лет колонии общего режима, для Лилии Паврианидис, Алены Бондарчук и Елены Аврамовой - 17 лет колонии общего режима, для Лилии Руденко и Натальи Гольфинер - 19 лет колонии общего режима, информирует "Лента.ру".
Для обвиняемых мужчин Олега Жаркова прокурор запросил 19 лет колонии строгого режима, Александра Ирха - 21 год, Олега Мижгородского, Александра Мухина, Анатолия Грицыка и Никиты Тимонина - 22 года, Алексея Смыкова, Артема Гребешкова, Александра Мореченца, Ярослава Ждамарова и Артура Грецкого - 23 года, Олега Тышкулы - 24 года.
Как писал "Кавказский узел", 18 мая 2022 года российское Минобороны заявило о пленении на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе 694 украинских военных. Часть сдавшихся в плен бойцов полка "Азов"*, признанного Верховным судом России террористической организацией, и морских пехотинцев вооруженных сил Украины (ВСУ) были доставлены в Таганрог, часть - в СИЗО №1 Ростова-на-Дону.
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* признан террористической организацией, деятельность запрещена в России по решению Верховного суда РФ.
** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
"Четверо бойцов "Грузинского легиона" заочно арестованы в Москве", "Заключенный колонии в Адыгее заподозрен в поддержке вооруженных сил Украины", "Юристы оценили правовые риски для азербайджанских добровольцев на Украине".
Автор: "Кавказский узел"
22 августа 2024, 01:49
-
Кубанские зоозащитники заявили о препятствиях в проверке работы приюта "Берегиня"
Работу приюта для безнадзорных животных "Берегиня" в Тихорецке невозможно контролировать, так как его владелица Олеся Демчук не пускает на его территорию, заявили кубанские зоозащитники, которые высказались в поддержку Дениса Джалагании. Они опасаются, что в приюте жестоко обращаются с собаками, так как ранее на его месте находился другой приют, где правоохранительные органы нашли десятки нарушений. Олеся Демчук заявила, что никому, кроме Джалагании, не препятствует в посещении приюта.
22 августа 2024, 00:50
-
Суд утвердил лишение Валентины Шостак полномочий члена избиркома
Кассационный суд в Краснодаре оставил в силе решение районного и областного суда о прекращении полномочий члена территориального избиркома Горячеключевская с правом решающего голоса Валентины Шостак, она намерена подать жалобу в Верховный суд.
21 августа 2024, 23:53
-
Российские политологи оценили итоги визитов Путина в регионы Кавказа
Визит Путина в Баку вызван прежде всего экономической заинтересованностью в транспортных коммуникациях через Южный Кавказ, при этом сотрудничество двух стран взаимовыгодное, полагают российские политологи. Посещение трех республик Северного Кавказа преследовало политические цели, в том числе таким образом президент продемонстрировал поддержку местным элитам, полагают они.
21 августа 2024, 22:55
-
Результаты экспертизы обнадежили родных Джабраилова
Родители умершего после пыток в махачкалинском отделении полиции Ахмеда Джабраилова выразили удовлетворение результатами экспертизы, но требуют наказать всех силовиков, причастных к его избиению, рассказала сестра Джабраилова. Добиться начала расследования и ареста одного из силовиков помог общественный резонанс, заявил глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана.
21 августа 2024, 21:58
-
Жители станицы Трехостровской попросили Путина восстановить право Сурковой участвовать в выборах
Отстранение от участия в выборах главы Трехостровского сельского поселения Светланы Сурковой неправомерно, но обращения граждан остались без ответа, а суды поддержали позицию избиркома, отказавшего действующей главе в регистрации, заявили участники схода в обращении к Путину и Бастрыкину. Суркова направила кассационную жалобу на решения районного и апелляционного судов.
-
21 августа 2024, 19:26
Сотрудник полиции арестован по делу о смерти Джабраилова
-
21 августа 2024, 17:14
Идрис Юсупов* добился возврата изъятой при обыске техники
-
21 августа 2024, 13:42
Экспертиза подтвердила версию родственников о причине смерти Джабраилова
-
21 августа 2024, 12:06
Суд запланировал допрос силовиков по делу Абдурахманова и Гончаренко
-
20 августа 2024, 18:561
"Матери Беслана" напомнили президенту об отсутствии итогов расследования теракта
-
20 августа 2024, 11:053
Участники СВО вступились за обвиняемого по делу о погроме в аэропорту Махачкалы
-
21 августа 2024, 18:01
Мэр Новошахтинска назвал число поврежденных взрывной волной домов
-
21 августа 2024, 14:00
Дома в Новошахтинске повреждены после взрыва ракеты
-
21 августа 2024, 07:57
Боец из Камышина убит на Украине
-
21 августа 2024, 00:28
Власти назвали имена пяти убитых на Украине кубанских бойцов
-
20 августа 2024, 16:163
Следствие сообщило о задержанном силовике по делу о смерти Джабраилова
-
20 августа 2024, 09:197
Росгвардеец из Чечни убит на Украине
-
20 августа 2024, 07:09
Астраханец заподозрен в оправдании терроризма
-
19 августа 2024, 17:48
Коллега Гаджиева провел одиночный пикет в Махачкале
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
21 августа 2024, 03:08
Ракета сбита в Ростовской области
-
20 августа 2024, 05:213
Ростовчанка задержана по подозрению в поджоге трех торговых центров по заданию мошенника
-
19 июня 2024, 14:4830
Кадыров Рамзан Ахматович
-
04 августа 2024, 12:11
BERG...man TbilisiЗенит - Ростов: 5-0. Феерический дебют Глушенкова и довольный Карпин. Видео 17
-
20 июля 2024, 12:00
BERG...man TbilisiСтарт ЧР по футболу. Предлагаю сделать ставки и немного пованговать 18
-
23 июня 2024, 15:36
BERG...man Tbilisi"Пригожинский мятеж", год спустя. Победитель, всегда и везде, устанавливает правила 62
-
21 августа 2024, 11:57
Статистика СВО: для юга России потери растут
-
21 августа 2024, 11:41
Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана
-
26 июля 2024, 00:12В КБР люди оказались под угрозой потери квартир
-
15 июля 2024, 20:01Медведю с Красной Поляны нужна помощь!
-
02 июля 2024, 12:13Обманутым пайщикам ЖСК Меридиан в Краснодаре деньги не вернут
-
28 июня 2024, 20:46Пытаются лишить земельного участка в садовом товариществе в Сочи
-
08 июня 2024, 12:05В Краснодаре уничтожают деревья-краснокнижники
-
09 августа 2024, 11:40
В июле 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
-
09 августа 2024, 11:36
Премия имени Ахмеднабиева: названы победители за 2023 год