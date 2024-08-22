22 августа 2024, 02:48

Прокурор в ростовском суде запросил длительные сроки для участников "Азова"*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону начались прения по делу участников украинского подразделения "Азов"*, которые обвиняются в участии в террористической организации и насильственном захвате власти. Прокурор запросил для обвиняемых сроки от 16 до 24 лет.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая 2023 года на рассмотрение Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону поступило дело 24 членов украинского полка "Азов"*, которые обвиняются в участии в террористической организации.

Изначально на скамье подсудимых было 24 обвиняемых, однако одни из них, Александр Ищенко, умер в СИЗО. Еще двое фигурантов, Давид Касаткин и Дмитрий Лабинский были в 2022 году переданы при обмене пленными украинским властям, их судят заочно. Для Касаткина прокурор запросил самый большой срок - 24 года колонии строгого режима, для Лабинского - 23 года колонии строгого режима, пишет 21 августа "Коммерсант".

Для обвиняемых женщин Нины Бондаренко, Ирины Могитич, Марины Текин и Владиславы Майбороды прокурор запросил 16 лет колонии общего режима, для Лилии Паврианидис, Алены Бондарчук и Елены Аврамовой - 17 лет колонии общего режима, для Лилии Руденко и Натальи Гольфинер - 19 лет колонии общего режима, информирует "Лента.ру".

Для обвиняемых мужчин Олега Жаркова прокурор запросил 19 лет колонии строгого режима, Александра Ирха - 21 год, Олега Мижгородского, Александра Мухина, Анатолия Грицыка и Никиты Тимонина - 22 года, Алексея Смыкова, Артема Гребешкова, Александра Мореченца, Ярослава Ждамарова и Артура Грецкого - 23 года, Олега Тышкулы - 24 года.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая 2022 года российское Минобороны заявило о пленении на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе 694 украинских военных. Часть сдавшихся в плен бойцов полка "Азов"*, признанного Верховным судом России террористической организацией, и морских пехотинцев вооруженных сил Украины (ВСУ) были доставлены в Таганрог, часть - в СИЗО №1 Ростова-на-Дону.

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* признан террористической организацией, деятельность запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Четверо бойцов "Грузинского легиона" заочно арестованы в Москве", "Заключенный колонии в Адыгее заподозрен в поддержке вооруженных сил Украины", "Юристы оценили правовые риски для азербайджанских добровольцев на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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