Застройщик в Махачкале обвинен по делу о хищении денег дольщиков

21 августа 2024, 10:00

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Передано в суд дело жителя Махачкалы, обвиняемого в мошенничестве с деньгами дольщиков и самовольном строительстве, отчиталась прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", в списки обманутых дольщиков в Дагестане включены 895 человек, сообщил в марте 2023 года Минстрой, указав, что большинство недобросовестных застройщиков оформляют не договоры долевого участия, а "всякие-разные предварительные договоры". "Втягивают их [покупателей] в схемы, мутные ЖСК, торгуют квартирами под договоры займа и прочее. Таким образом, люди, отдающие многомиллионные суммы за "квартиры", дольщиками как таковыми не становятся", - подчеркнул Минстрой.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Прокуратура утвердила обвинение жителю Махачкалы в хищении денег людей под предлогом строительства многоквартирных домов. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщила сегодня в своем телеграм-канале прокуратура Дагестана.

По версии следствия, мужчина, не имея разрешительной документации, самовольно строил три здания на улице Перова в Махачкале, заключив договоры долевого участия в строительстве "на заведомо невыполнимых условиях".

"Всего в период с 2013 по 2018 год путем обмана он получил от потерпевших денежные средства на общую сумму более 25 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в публикации.

Часть 4 статьи 159 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в октябре 2021 года застройщики на акции протеста в Махачкале заявили о незаконности сноса многоэтажек в разных районах города. Чиновники в борьбе с самостроями сносят даже дома, возведение которых узаконено через суд, и не учитывают интересы покупателей квартир, указали участники акции.

Дольщики и пайщики также приняли участие в протесте. Они потребовали от властей республики прекратить снос домов и уголовное преследование застройщиков. "Практически все застройщики ходят под уголовным делом. Даже те, кто построил дома 15 лет назад. Дома были узаконены в судебном порядке... Сейчас нас всех вызывают на допросы и хотят обвинить в неуплате налогов и мошенничестве, якобы мы распродавали квартиры, хотя не имели на это разрешения", - пояснил тогда "Кавказскому узлу" один из застройщиков Газимагомед.

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