Отменен отказ в возбуждении уголовного дела по жалобе обманутых дольщиков в Краснодаре

21 августа 2024, 02:26

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Обманутым дольщикам ЖК "Меридиан" пришел ответ из прокуратуры Центрального административного округа Краснодара, в котором говорится об отмене решения об отказе в возбуждении уголовного дела по их жалобе на действия чиновников мэрии.

Как писал "Кавказский узел", в июле около 200 обманутых дольщиков краснодарского ЖСК "Меридиан" обратились к главе СКР, потребовав привлечь к ответственности чиновников мэрии, допустивших незаконную стройку и мошенничество с деньгами дольщиков. 14 августа следователи отказались возбудить уголовное дело по жалобе дольщиков и переадресовали ее краевым властям.

31 мая 2022 года группа из восьми краснодарских застройщиков была осуждена за обман дольщиков при строительстве ЖК "Меридиан", "Южная равнина" и "Сорока". Четверо приговорены к пяти годам колонии общего режима, еще четверо получили условные сроки. Ущерб суд оценил в более чем 430 миллионов рублей.

20 августа дольщики ЖКС «Меридиан» получили официальный ответ из прокуратуры Центрального административного округа Краснодара за подписью заместителя прокурора данного округа Г. Семенюты, который сообщил, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела по их жалобе отменено.

"09.08.2024 заместителем руководителя следственного отдела постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14.06.2025 отменено, материал возвращен следователю для производства дополнительной проверки", - говорится в ответе.

«Мы подали жалобу на данный отказ и ответ пришел незамедлительно», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из обманутых дольщиц Наталья Осипова.

Однако, по ее словам, копию самого постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и его отмене они пока не получили. «Следователи и прокуроры просто не прикладывают эти документы к своим ответам», - сказала Осипова.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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