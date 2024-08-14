Отказ от уголовного преследования чиновников возмутил обманутых дольщиков в Краснодаре

14 августа 2024, 14:53

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Следователи отказались возбудить уголовное дело по жалобе обманутых дольщиков в Краснодаре и переадресовали ее краевым властям. Покупатели квартир заявили, что недовольны этим решением.

Как писал "Кавказский узел", в июле около 200 обманутых дольщиков краснодарского ЖСК "Меридиан" обратились к главе СКР, потребовав привлечь к ответственности чиновников мэрии, допустивших незаконную стройку и мошенничество с деньгами дольщиков.

31 мая 2022 года группа из восьми краснодарских застройщиков была осуждена за обман дольщиков при строительстве ЖК "Меридиан", "Южная равнина" и "Сорока". Четверо приговорены к пяти годам колонии общего режима, еще четверо получили условные сроки. Ущерб суд оценил в более чем 430 миллионов рублей.

Авторы обращения в СКР получили ответ от замруководителя следственного отдела по Центральному округу Краснодара К. Баранова, который сообщил дольщикам, что в возбуждении уголовного дела отказано его коллегой. "По результатам проверки старшим следователем следственного отдела по Центральному округу г. Краснодар […] вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц АМО г. Краснодар", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Губернатору Кубани направлено ходатайство "о восстановлении прав участников ЖСК путем выплаты компенсаций из бюджета" "из-за отсутствия механизма восстановления их прав на федеральном уровне, в связи с отсутствием соответствующего разрешения на строительство многоквартирного дома". "Для получения сведений о результатах рассмотрения ходатайства вы вправе обратиться в администрацию Краснодарского края", - говорится в ответе.

Нет денег для нас в бюджете страны, края и города Краснодара. Тогда возникает вопрос: а где все же наши деньги?

Дольщики не удовлетворены этим ответом, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" их представитель Наталья Осипова. "Баранов "порадовал" тем, о чем мы его не просили, а именно перенаправил нашу жалобу на чиновников им в руки. Какие последствия после этого могут быть, неизвестно. Но там нам уже неоднократно заявляли, что денег у них нет. Нет денег для нас в бюджете страны, края и города Краснодара. Тогда возникает вопрос: а где все же наши деньги? Куда они испарились? И почему никто из чиновников не должен отвечать за то, что происходит?" – сказала она.

Решение представителя ведомства может быть обжаловано, поскольку оно противоречит федеральному закону "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ", заметил адвокат Роман Клыков, не связанный с делом обманутых дольщиков ЖК "Меридиан". Согласно закону, не допускается направление жалобы на рассмотрение в орган власти или должностному лицу, решение либо действие (бездействие) которых обжалуется, отметил он.

"Это значит, что, если гражданин подал жалобу на конкретное должностное лицо или орган, эту жалобу нельзя перенаправлять на рассмотрение этому же лицу или органу. Если речь идет о чиновниках исполнительной власти Краснодара, которые не исполняли своих обязанностей по контролю за исполнением градостроительного законодательства, то речь идет о привлечении их к уголовной ответственности по статье 293 УК РФ за халатность, и эта статья непосредственно должна рассматриваться следователями Следственного комитета. Люди должны получить извещение о возбуждении уголовного дела либо постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с указанием причин этого отказа. В обратном случае должностное лицо, отказывающее в возбуждении уголовного дела без приложения постановления, лишает заявителей права на его обжалование", - пояснил адвокат.

Роман Клыков добавил, что в случае возбуждения уголовного дела против чиновников за вред, причиненный ими, потерпевшие имеют "стопроцентный шанс вернуть свои деньги через иски государству о нанесенном им вреде".

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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