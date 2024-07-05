Покупатели квартир в краснодарском самострое потребовали привлечь чиновников к ответственности

05 июля 2024, 23:26

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Около 200 обманутых дольщиков краснодарского ЖСК "Меридиан" обратились через электронную приемную к главе Следкома России с коллективным заявлением, потребовав привлечь к ответственности чиновников мэрии Краснодара, которые допустили незаконную стройку и мошенничество с деньгами дольщиков.

Сообщение о том, что обманутым пайщикам в Краснодаре не возвращают деньги, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" "Мы обманутые пайщики в Краснодаре. Мы вложили деньги в ЖСК Меридиан. Они <застройщики> нас обманули, не достроили. Их осудили в суде, а администрация Краснодарского края сказала что денег нет на их счетах и вам ни чего не вернут", - говорится в сообщении.

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Корреспондент связалась с авторами сообщения, одна из них - активистка движения обманутых дольщиков ЖК "Меридиан" из Краснодара, Наталья Осипова рассказала, что проблема не решается уже 10 лет. Она предоставила в распоряжение "Кавказского узла" массу заявлений и отписок из разных структур, которые накопились за годы за право обманутых дольщиков получить либо свои деньги, либо квартиры. В отписках чиновники ссылаются друг на друга и обещают в будущем "решить проблему".

По ее словам, история ЖК "Меридиан" началась 10 лет назад в 2014 году. Наталья подчеркивает, что статус обманутых людей до сих пор не определен и чиновники по разному называют их в отписках «обманутыми дольщиками», «обманутыми пайщиками», а иногда «обманутыми лицами». "Нас очень хотят сделать обманутыми пайщиками, чтобы пустить по ложному пути и избавиться от ответственности за нас, так как пайщики в ЖСК сами должны достраивать свои дома. Но мы этот статус брать на себя не желаем потому что земельный участок продолжает находиться в собственности у одного из уже осужденных мошенников и на достройку такого объекта естественно у нас нет денег. При этом вместо обещанных шести этажей, выяснилось что разрешение есть только на три этажа и то экспертным заключением они признаны опасными для жизни и подлежат к сносу", - рассказала Наталья Осипова.

Адвокат Ирина Желтухина подтвердила, что "есть основные отличия между пайщиками и дольщиками". "Пайщики сами участвуют через жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) в строительстве и следовательно несут за это ответственность, а дольщики участвуют через договоры долевого участия (ДДУ) с застройщиками. Но если суд установил, что пайщики или дольщики были обмануты и была лишь имитация строительства для сбора денег, то эти люди приобретают статус потерпевших от мошеннических действий", - пояснила Желтухина.

Как правило, потерпевшие от осужденных за мошенничество застройщиков никогда не могут вернуть свои деньги, потому что следствие, суд или приставы оперативно не накладывают аресты на имущество и этим пользуются мошенники, выводя все средства в неизвестном направлении, отметил адвокат Сергей Костюк.

Адвокаты сошлись во мнении, что в ситуации ЖК «Меридиан» речь идет о мошенничестве с самостроем и поэтому потерпевшие не могут быть отнесены к категории лиц попадающих под защиту государства. Например: Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства, созданным в 2017 году, который предоставляет компенсационные выплаты дольщикам в случае банкротства застройщика. Средства для фонда поступают от обязательных отчислений застройщиков с каждого договора долевого участия.До создания Фонда защиты дольщиков использовалось страхование ответственности застройщика по каждому ДДУ. В случае невыполнения застройщиком своих обязательств страховая компания выплачивала компенсацию дольщикам. "Заключившие договора с мошенниками на строительство ЖСК "Меридиан" не попадают под действие закона № 214-ФЗ, который предоставляет комплекс мер для защиты прав и интересов дольщиков в России. Закон регулирует основные аспекты долевого строительства, включая обязательное заключение и регистрацию договоров, требования к застройщикам, страхование рисков и механизмы ответственности застройщиков перед дольщиками. Договора покупателей квартир в ЖК «Меридиан» нигде не зарегистрированы, поэтому нет механизма который бы защитил этих людей со стороны государства в плане возврата денег или достройки жилья", -поясняет адвокат Сергей Костюк.

Адвокаты считают что в данном случае цепочка ответственных за мошенничество не должна замыкаться только на застройщиках, а вести дальше, к чиновникам краснодарской мэрии, которые на вверенной им территории не контролировали строящиеся и распродающиеся самострои. Адвокаты предупреждают, что необходимо внимательно относиться к такого рода покупкам и проверять информацию о застройщиках и их объектах в мэрии, куда надо обращаться с письменными запросами и получать официальные ответы о законности строящихся объектов, что будет гарантией в дальнейшем при различных казусных ситуациях.

Наталья Осипова добавила что застройщики осуждены, ущерб составил около полумиллиарда рублей. "Мы все - обманутые этими мошенниками люди. Нас порядка 300 человек. Только 200 из нас официально обратились в органы по факту мошенничества с нашими деньгами, остальные наверное уже не во что уже не верят, либо продолжают ждать чуда. Мы все из разных уголков России. Люди в основном небогатые, нас всех привлекли цены от полумиллиона за однокомнатную до миллиона за двухкомнатную. Кто-то продавал последнее имущество в отдаленных и депрессивных районах страны, кто-то отдал последние сбережения. Много людей с детьми, пожилых, инвалидов. Некоторые уже умерли. Люди не могут приехать, потому что живут далеко. Мы создали группу в WhatsApp* и там общаемся друг с другом, рассказываем новости", - сообщила она.

31 мая 2022 года группа из восьми краснодарских застройщиков осуждена за обман дольщиков при строительстве ЖК "Меридиан", "Южная равнина" и "Сорока". Четверо приговорены к пяти годам колонии общего режима, еще четверо получили условные сроки. Ущерб суд оценил в более чем 430 миллионов рублей.

По ее словам, она регулярно ходит по кабинетам чиновников. "Я снимаю квартиру в Краснодаре, работаю. Хожу на приемы разных чиновников, которые толком даже уже перестали что-либо обещать", - посетовала Осипова.

Она купила квартиру в 2016 году. "Шла обильная реклама. В 2018 году обещали квартиру под ключ. Я отдала полмиллиона, заключила договор. Он нигде не зарегистрирован - стоит только печать ЖСК "Меридиан". Однако спустя годы - ни квартиры, ни денег. Сегодня договорились в чате отправить очередное письмо Бастрыкину, который ранее уже давал поручение взять нашу ситуацию на контроль, но вчера мы получили очередную отписку от его подчиненных в отказе возбудить уголовное дело против " чиновников мэрии Краснодара, что и вызвало наше возмущение", - пояснила Наталья Осипова.

Она предоставила копию ответа и жалобу Александру Бастрыкину. Жалоба была по поводу бездействия следователя и отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц администрации Краснодара.. "Вынуждены обратиться с жалобой на Ваших подчиненных, которые не выполняют свои должностные обязанности и тем самым усугубляют криминал и коррупцию в органах власти", - говорится в заявлении. "Нас более 350 человек. В 2014 году группа мошенников на глазах администрации города Краснодар имитировала строительство многоквартирного дома, хотя разрешение чиновниками было выдано только на ИЖС. Был организован офис по типу «Рога и копыта», с председателем, секретарем, сотрудниками, цель которых как выяснилось позже была путем обмана отобрать наши деньги, имитируя бурную строительную деятельность. Это длилось в течение 10 лет! Группа действовала и действует открыто на глазах чиновников администрации Краснодара", - заявили дольщики, отметив, что компания застройщиков до сих пор не закрыта, а объявления о продажах в ЖК до сих пор публикуются на различных сайтах.

"Вы лично в прошлом году давали поручение своему подчиненному Андрею Маслову, руководителю Следственного отдела по Краснодарскому краю, взять на контроль ситуацию с нами и доложить Вам о ходе расследований, о чем нам сообщалось. Так вот мы докладываем, что с той поры ничего не изменилось. Мы пишем заявления и нам пишут отписки. 31 мая 2022 года Прикубанский районный суд Краснодара осудил мошенников на смешные сроки, которые неизвестно куда дели наши полмиллиарда рублей, оставив нас без денег и жилья. Они надо полагать уже на свободе и не бедствуют как мы. Обращаем Ваше внимание, что такие ситуации возможны только потому, что ваши подчиненные саботируют ваши указания и полностью бездействуют на местах", - говорится в заявлении.

Дольщики отметили, что ранее получили ответ заместителя руководителя Следственного управления Следкома РОссии по Краснодарскому краю следственного отдела по Центральному округу Краснодара К.Баранова, который сообщил, что "по результатам проверки <...> вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц администрации Краснодара".

В жалобе Бастрыкину они написали, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела представитель Следкома не предоставил. О ни просят главу Следкома России дать указание возбудить уголовное дело именно в отношении чиновников муниципалитета Краснодара и принять меры к представителям следствия в Краснодаре.

Адвокат Роман Клыков считает, что обманутые дольщики или пайщики (по мнению адвоката в данном случае не имеет значения) правильно обратились с требованием возбуждения уголовного дела в отношении чиновников. "Для них это единственно верный путь вернуть свои украденные средства не от застройщиков у которых у них нет, так же не без помощи госорганов, а через уголовное дело в отношении самих чиновников, которые по халатности ли, либо злоупотребляя положением не останавливают самострои на вверенных им территориях. Доказать умысел в их действиях - это задача следствия. И если умысел будет доказан, то потерпевшие от чиновников покупатели самостроев имеют хороший шанс предъявить иски к государству о нанесенном им вреде, согласно статьи 1069 УК РФ за вред, причиненный чиновниками", -пояснил адвокат Роман Клыков.

Ряд обманутых людей согласились рассказать свои истории.

Людмила Епихина, живущая с детьми на съемной квартире много лет, рассказала:» В 2015 года я заключила Договор №13 с Председателем ЖСК "Меридиан" Климовым Денисом на покупку однокомнатной квартиры общей площадью 32.45 кв.м в строящемся ЖСК "Меридиан-2", со сроком сдачи 4 квартал 2016 года, стоимостью 811 000 руб. Деньги в сумме 800 000 руб (чеки есть) я передавала по адресу: г. Краснодар ул Российская 315/1, 2 этаж в кабинете Климова, в присутствии с его стороны юриста (помощника) Алексея. После передачи денег мы подписали договор. С того самого времени весь 2016 год меня информировал Алексей (юрист или помощник Климова Д.), что мол все строится, сроки не нарушаются пока все идет по плану. НО!! Когда пришло время срока сдачи вот здесь все началось, срок был перенесен, потом опять перенесен. Позже я пыталась встретиться с Климовым и вернуть деньги, но почему то вместо Климова стал Лебедев председателем. С Лебедевым я встречалась пару раз. В первый раз он ухмыляясь мне рассказывал, что суд виноват (судебный процесс затягивают) и задерживается сдача квартиры...мы все молодцы у нас все по плану, а тут непредвиденные обстоятельства надо перенести…

Пока был момент ожидания супруг и я очень переживал, что деньги не вернем, и конечно нового жилья нам не видать. Сейчас мы живем в доме 1900 г постройки, снимаем этот дом, который требует ремонт, растут 2-е детей все очень дорого. Вот и дети повзрослели, но ни денег ни квартиры ... и сейчас очень сложно купить квартиру.

И вот уже несколько лет мы участники этого ужаса куда только не обращались, куда только не писали, нас никто не видит, нами никто не занимается, и хотят все это дело спустить на тормозах, чтоб не выплачивать нам ничего. Чиновники не видели самострой и продолжают делать вид, что ничего не видят… СКР молчит. Прокуратура тоже мер не принимает. Были организованы дважды собрания кооператива, с участием власти. Ну и к чему это привело, к тому что нас запутали еще больше, на Банкротство в том состоянии в котором находится наше ЖСК мы не можем подать… власть заявила, что у вас есть Председатель, но ваш дом не может быть достроен, так как не подлежит градостроительным нормам и его только сносить, вопрос - за чей счет при таком раскладе будут нестись расходы, за счет нас пострадавших? И это только один момент ...а еще земельный участок на котором стоит дом зарегистрирован на мошенника Лебедева до сих пор. Ответов внятных нам никто не дает…», -рассказала женщина.

Виктория Щербина осталась в бедственном положении после покупки жилья. "Я продала старенький дом в Краснодаре, который остался мне от бабушки и приобрела квартиру в 2016 году. На тот момент я была в разводе и с двумя детьми шести и четырех лет. Все это время скитаюсь по съёмным квартирам. За квартиру отдала наличными 570 тысяч рублей. Были очень тяжёлые времена , так как родственников не было, бывший муж не помогал вообще. Приходилось работать на трех работах и сейчас не легче без жилья и денег", -рассказала мать двоих детей.

Вадим Кокорин рассказал аналогичную историю мошенничества с его деньгами, в результате он остался и без квартиры и без денег и живет на съемной квартире. Он добавил, что после длительных переписок с правоохранителями в СК год назад все таки было заведено уголовное дело против администрации Краснодара, и даже доведено практически до суда, но закрыто по срокам давности». Обманутый гражданин заявляет что те же самые мошенники продали ему тот же самый самострой но под названием не «Меридиан», а «Южная равнина» и дольщики этого же ЖК, только с другим названием параллельно с дольщиками «ЖК «Меридиан» ведут свою борьбу за возврат своих средств. И мужчина полагает что ущерб нанесенный мошенниками намного больше чем заявленный в суде следователями и за который они привлечены к ответу.