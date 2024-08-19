Лавров обвинил власти Армении в саботаже соглашения по Зангезурскому коридору

19 августа 2024, 19:16

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Власти Армении саботируют договоренность о разблокировке коммуникаций через Зангезурский коридор, заявил глава МИД России Сергей Лавров на фоне визита Путина в Баку.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа Баку и Ереван договорились исключить из проекта мирного договора пункт, касающийся разблокировки региональных коммуникаций, и отложить обсуждение этого вопроса. Армения стремится достичь мирного договора любой ценой в надежде сдержать амбиции Азербайджана, но исключение вопроса коммуникаций из мирной повестки является ловушкой, указали ереванские политологи.

В январе президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал открытие Зангезурского коридора в Нахичевань условием открытия границы с Арменией. Ереван никогда не обязывался открыть Зангезурский коридор для связи основной части Азербайджана и Нахичевани, возразил премьер-министр Армении Никол Пашинян и назвал речь Алиева "серьезнейшим ударом по мирному процессу".

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Армения саботирует договоренность об открытии коммуникаций через Зангезурский коридор. Это заявление Лавров сделал сегодня в Баку, отвечая на вопрос журналиста российского "Первого канала", указано в публикации на сайте МИД.

"Мы – за скорейшее заключение мирного договора и разблокирование коммуникаций. К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Сюникский район Армении (имеется в виду Сюникская область Армении. – Прим. "Кавказского узла"), именно армянское руководство саботирует договоренность, под которой стоит подпись премьер-министра Н.В.Пашиняна. Трудно понять, в чем заключается смысл такой позиции", - приводятся слова Лаврова в публикации министерства.

Напомним, вечером 18 августа Владимир Путин прилетел в Азербайджан с двухдневным государственным визитом для обсуждения развития двусторонних отношений и актуальных региональных проблем, в том числе урегулирования отношений Баку и Еревана.

Ранее, в сентябре 2023 года, Никол Пашинян заявил, что власти Армении совершили ошибку, выстроив архитектуру безопасности так, что пришлось полагаться исключительно на Россию.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. 5 апреля Никол Пашинян договорился в Брюсселе о расширении сотрудничества с Евросоюзом и США, в том числе в сферах экономики, энергетики и политических реформ. 12 июня Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ.

О том, на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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