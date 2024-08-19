Полицейскому в Дагестане вынесен мягкий приговор по делу о вымогательстве

19 августа 2024, 11:41

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Суд в Сулейман-Стальском районе оштрафовал на 100 тысяч рублей командира отделения патрульно-постовой службы МВД Самбура Магомедханова, признав его виновным в мошенничестве. По версии следствия, силовик вымогал деньги у местного жителя, угрожая ему возбуждением уголовного дела.

По материалам дела, в марте силовики задержали жителя Сулейман-Стальского района за мелкое хулиганство, также они заподозрили его в перевозке наркотиков, однако при осмотре машины и личных вещей не обнаружили запрещенных веществ. Задержанный был доставлен в отдел МВД.

По версии следствия, в отделе МВД командир отделения патрульно-постовой службы Самбур Магомедханов стал требовать от задержанного 200 тысяч рублей и угрожать ему возбуждением уголовного дела. Задержанный заявил, что у него таких денег нет. Тогда Магомедханов потребовал от него 175 тысяч рублей, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Сулейман-Стальского районного суда.

После того, как задержанный ответил согласием, он был доставлен в суд, который назначил ему минимальный штраф за мелкое хулиганство. Следствие по делу в отношении Магомедханова при этом считает, что правонарушения житель Сулеман-Стальского района не совершал, а протокол о хулиганстве в отношении него был сфальсифицирован.

Далее Магомедханов отвез задержанного к банкомату в селе Касумкент, они сняли с карты 125 тысяч рублей, остаток молодой человек должен был перевести на банковскую карту зятя силовика. После того, как он оказался на свободе, житель Сулейман-Стальского района обратился с жалобой в ФСБ.

Сулейман-Стальский районный суд признал виновным командира отделения патрульно-постовой службы МВД Самбура Магомедханова по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" и оштрафовал его на 100 тысяч рублей. (Статья 159 УК РФ "Мошенничество" предусматривает до 10 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

Комментариев от Магомедханова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 19 мая стало известно, что в Дагестане возбуждено уголовное дело о хищении не менее 200 тонн нефтепродуктов. Следствие считает, что к хащению могут быть причастны сотрудники полиции.

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