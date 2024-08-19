Очередь из машин перед Крымским мостом за ночь сократилась вдвое

19 августа 2024, 06:49

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Со стороны Краснодарского края проезда через Крымский мост ожидают водители и пассажиры 390 автомобилей, сообщили сегодня власти.

Как информировал "Кавказский узел", 18 августа в очередях перед Крымским мостом находились 880 автомобилей.

В очереди со стороны Тамани находится 390 автомобилей, время ожидания составляет более часа, сообщил сегодня телеграм-канал Минтранса России "Крымский мост: Оперативная информация".

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сказано в сообщении.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост подвергся атаке украинских беспилотников, один пролет моста был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту было восстановлено 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

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