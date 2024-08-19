Фильм режиссера из Грузии получил приз кинофестиваля в Локарно

19 августа 2024, 04:59

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Премию "Золотой леопард" на кинофестивале в Локарно получил фильм грузинского режиссера Тато Котетишвили "Святое электричество".

Фильм дебютанта Котетишвили победил во втором по значимости конкурсе фестиваля Cineasti del Presente ("Кинематографисты современности").

По сюжету двое изгоев находят на автомобильной свалке сундук с ржавыми крестами. Они делают из них модные неоновые кресты и начинают продавать их жителям Тбилиси. Однако развитию бизнеса мешают отношения одного из героев с бандитами, а другого - с девушкой-цыганкой, пишет "РБК".

По словам Котетишвили, фильм повествует о тбилисцах, которые "немного сумасшедшие, обаятельные, яркие, необычные и непонятные для посторонних", информируют "Новости-Грузия".

77 кинофестиваль в Локарно начался 7 августа и завершился 17 августа. В международном его конкурсе показано 17 фильмов. Единственным фильмом, который представили российские кинематографисты, стала короткометражка "Гимн чуме", сообщает "Профи-синема".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2021 года фильм "Смерть Отара" грузинского режиссера Сосо Блиадзе получил премию европейских критиков Fedeora Award на 55-м Международном кинофестивале в Карловых Варах.

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