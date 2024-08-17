Шестеро жителей Ростовской области осуждены за причастность к СССР*

17 августа 2024, 03:16

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Неклиновский районный суд признал шестерых жителей Ростовской области причастными к деятельности запрещенной экстремистской организации "Союз славянских сил России" (СССР). Лидер ячейки Олег Колесов приговорен к 7,5 года колонии общего режима, еще пять человек - к срокам от четырех до пяти лет.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября началось расследование дела шести жителей Ростовской области - Олега Колесова, Елены Акулиничевой, Александра Акулиничева, Галины Моревой, Лидии Тахматовой и Марии Каменской, который обвиняются в причастности к деятельности запрещенной экстремистской организации "СССР"*. 13 ноября их дело дошло до суда.

Неклиновский районный суд Ростовской области вынес приговор шестерым дончанам, которые обвиняются в причастности к движению "СССР"*, сообщает 16 августа 1rnd.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Олег Колесов признан организатором и лидером ячейки, он приговорен к 7,5 года колонии общего режима. Остальные обвиняемые получили реальные сроки от четырех до пяти лет. Тех, кто находился под подпиской о невыезде, взяли под стражу прямо в зале суда, информирует "Панорама".

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

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