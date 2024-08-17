17 августа 2024, 03:16

Шестеро жителей Ростовской области осуждены за причастность к СССР*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неклиновский районный суд признал шестерых жителей Ростовской области причастными к деятельности запрещенной экстремистской организации "Союз славянских сил России" (СССР). Лидер ячейки Олег Колесов приговорен к 7,5 года колонии общего режима, еще пять человек - к срокам от четырех до пяти лет.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября началось расследование дела шести жителей Ростовской области - Олега Колесова, Елены Акулиничевой, Александра Акулиничева, Галины Моревой, Лидии Тахматовой и Марии Каменской, который обвиняются в причастности к деятельности запрещенной экстремистской организации "СССР"*. 13 ноября их дело дошло до суда.

Неклиновский районный суд Ростовской области вынес приговор шестерым дончанам, которые обвиняются в причастности к движению "СССР"*, сообщает 16 августа 1rnd.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Олег Колесов признан организатором и лидером ячейки, он приговорен к 7,5 года колонии общего режима. Остальные обвиняемые получили реальные сроки от четырех до пяти лет. Тех, кто находился под подпиской о невыезде, взяли под стражу прямо в зале суда, информирует "Панорама".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Две жительницы Тырныауза пожаловались на обыски по делу об экстремизме", "Трое жителей Кубани осуждены за экстремизм", "Суд утвердил приговор "Гражданке СССР"* из Абинского района".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 августа 2024, 04:15

17 августа 2024, 02:17

17 августа 2024, 01:18

  • Дело Эдуарда Атаева возвращено в суд первой инстанции

    Верховный суд Дагестана рассмотрел апелляционную жалобу активиста Эдуарда Атаева, который подал замечания на протокол судебного заседания суда первой инстанции. Дело возвращено в суд первой инстанции для рассмотрения замечаний.

17 августа 2024, 00:19

  • Уничтожение мемориала Дауту Кешеву стало третьим за его историю

    Мемориальную доску Дауту Кешеву уничтожали уже трижды. Если ранее это было связано с ролью его потомков в становлении советской власти в Кабардино-Балкарии, то сейчас - с участием самого генерала в русско-турецкой войне на стороне царской армии, уверен его праправнук.

16 августа 2024, 23:27

  • Мать Джабраилова упрекнула Меликова за игнорирование ее обращений

    Ахмед Джабраилов служил штурмовиком чеченского спецназа "Ахмат" и вернулся домой за неделю до смерти в махачкалинском отделении полиции, рассказала его мать. Она упрекнула главу Дагестана за то, что не отреагировал на насилие в отношении участника военной операции даже после письменного обращения к нему.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи