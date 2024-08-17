Уничтожение мемориала Дауту Кешеву стало третьим за его историю

17 августа 2024, 00:19

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Мемориальную доску Дауту Кешеву уничтожали уже трижды. Если ранее это было связано с ролью его потомков в становлении советской власти в Кабардино-Балкарии, то сейчас - с участием самого генерала в русско-турецкой войне на стороне царской армии, уверен его праправнук.

Как писал "Кавказский узел", вандалы разрушили фамильный памятник рода Кешевых, заявил житель села Кенже Артур Кешев и потребовал от полиции найти виновных.

Мемориал царского генерала Даута Кешева вандалы в селении Кенже разбивают уже третий раз, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" праправнук генерала Артур Кешев. "Правоохранительные органы республики ведут доследственную проверку по факту случившегося. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК РФ "Вандализм", - сообщил он.

Как рассказал Артур Кешев, 20 июля этого года ему позвонил глава администрации селения Кенже и сообщил, что мемориальная доска его прапрадеда сломана.

Мемориал в память о генерале был установлен не на месте его захоронения, а возле источника, который он когда-то выкопал и обустроил для жителей селения Кенже. Источник называется - Родник Даута.

Артур Кешев уверен, что уничтожение мемориальной доски - дело рук местных националистов, которые не могут простить Дауту Кешеву, что он в ходе русско-турецкой войны воевал на стороне царской армии.

Между тем, по словам Артура Кешева, его предок выполнял миротворческую миссию - по поручению императора России он пытался убедить адыгов Причерноморья не поддерживать османов, а занять нейтральную позицию, чтобы сберечь себя. На что те ответили, что они никогда никому не подчинялись, а гяурам - тем более, к тому же приняли ислам.

Адыги (черкесы) — общее название единого народа, живущего в России и за рубежом. В трёх республиках юга России адыгские народы являются одной из "титульных" наций: черкесы — в Карачаево-Черкесии, адыгейцы — в Адыгее, кабардинцы — в Кабардино-Балкарии. 21 мая ежегодно отмечается как День памяти адыгов.

Генерал, по словам потомка, потратил на переговоры три дня, а потом уплыл, дав им еще три дня на размышление и принятие решения. Но когда через три дня он пытался подплыть к бжедугским деревням с моря, его корабль стали обстреливать. И тогда он понял, что его усилия тщетны.

По словам Артура Кешева, у Даута Кешева было девять братьев. Четверо из них, в том числе сам генерал, выйдя в отставку, поселились сперва в селении Кахун. Позже он перебрался в Кенже, где ему распоряжением царя Николая I было выделено 60 гектаров земли. Генерал был женат дважды. Первый раз на княгине Ханифе Хагундоковой, от которой имел четверых детей - трех сыновей и дочь. В 84 года, когда умерла его жена, он женился повторно. Прожил 114 лет, умер в 1900 году.

При том, что Даут Кешев был царским генералом, его сыновья поддержали советскую власть и даже работали на руководящих должностях. Один сын был прокурором. Пятеро внуков Даута Кешева погибли - один в Первой мировой войне, четверо — в Великой Отечественной, трое из них были женаты и оставили на иждивении своих жен девять детей.

По словам Артура Кешева, в Кенже периодически находились люди, которые писали доносы. Приезжали различные комиссии. Во избежание неприятностей, его потомки вынуждены были сжечь все награды генерала, его форму и именную саблю.

Даут Кешев проложил в Кенже дорогу, а также обустроил родник, и дорогу, и родник народ назвал его именем. Его потомки установили ему у родника мемориальную доску. Эту доску ранее дважды разбивали. По мнению Артура Кешева, ранее это сделали те, кто имел зуб на советскую власть, потому как внуки Даута активно участвовали в ее установлении.

В этот раз памятник разбили местные националисты, руководствуясь ложной информацией, распространяемой отдельными лицами, о том, что генерал воевал против адыгов Причерноморья, хотя это не соответствует действительности, и генерал лишь пытался убедить соплеменников проявить благоразумие и не подставлять себя ради интересов Османской империи, считает он.

Мемориал был установлен в частном порядке и не находился под охраной государства, добавил Кешев.

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