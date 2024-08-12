Житель Кенже потребовал расследовать разрушение фамильного памятника

12 августа 2024, 13:19

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Вандалы разрушили фамильный памятник рода Кешевых, заявил житель села Кенже Артур Кешев и потребовал от полиции найти виновных.

Житель села Кенже Артур Кешев сообщил об уничтожении вандалами памятной гранитной плиты у родника, расположенного в окрестностях села. Представители рода Кешевых установили плиту в 1990-е годы, на ней было написано: «Родник и дорога Кешева Даута. Генерал-майор русской армии выкопал родник и построил дорогу в 1826 году», сообщает сегодня издание "Газета Юга".

По словам Артура Кешева, гранитную плиту не просто раскололи, а "разбили на мельчайшие осколки". "По разговорам, вандалов разозлила фраза про генерала русской армии. Как мне сказали, если бы там этого не было, не тронули бы. Но историю же не зачеркнешь. Даут Кешев воевал за Россию против Османской империи, принимал участие в переговорах со своими соплеменниками, воевавшими на стороне турок, уговаривал их не вступать в противоборство с намного более вооруженными российскими войсками, чтобы сохранить жизни", - приводит издание слова Кешева.

По словам мужчины, его отец Хусейн Кешев, "узнав об акте вандализма, сильно заболел". "Так как именно он принимал активное участие в восстановлении этой плиты, которую уже разбивали лет 30 назад. Тогда мы не стали никуда обращаться. Но теперь по его просьбе я написал заявления о привлечении к ответственности виновных в МВД и прокуратуру", - заявил Артур Кешев.

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