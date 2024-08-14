Учредитель оппозиционного новостного портала арестован в Азербайджане

14 августа 2024, 03:03

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Вугар Гурдганлы, который является учредителем оппозиционного новостного портала Az24saat.org, арестован в Баку по подозрению в мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2018 года суд в Азербайджане заблокировал оппозиционный новостной сайт www.az24saat.org. По словам руководителя сайта Вугара Гурдганлы, накануне на электронную почту пришло письмо за подписью директор Центра электронной безопасности министерства транспорта, связи и высоких технологий Фаига Фарманова, в котором было предписано удалить четыре статьи в связи с распространением клеветы и лжи.

В Баку полицейские задержали учредителя новостного портала Az24saat.org Вугар Гурдганлы, он подозревается в совершении мошеннических действий путем злоупотребления доверием граждан, пишет 13 августа Oxu.az.

По данным МВД Азербайджана, Гурдганлы, давая различные обещания гражданам, мошенническим образом присвоил денежные средства на сумму более чем 100 тысяч манатов.

В отношении Гундганлы возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, он заключен под стражу, сообщает Media.az.

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